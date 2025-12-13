33歲J罩杯女優墜樓離世！生前改帳號名「MaryMagdaleneDied」惹議

（記者張芸瑄／綜合報導）以誇張身形與極端整形風格聞名的加拿大籍成人片女星兼網紅瑪達肋納（Mary Magdalene），近日傳出在泰國普吉島墜樓身亡，享年33歲。消息曝光後，震驚國際網路社群。當地警方指出，目前死因尚待法醫檢驗釐清，家屬已獲通知。

根據外媒報導，瑪達肋納於當地時間本週二抵達普吉島，入住芭東塔飯店（Patong Tower），原本僅打算停留一晚。不料入住數小時後，便從九樓房間陽台墜落。飯店人員於下午1時30分左右在停車場發現她倒臥地面，當場明顯死亡。

警方初步勘查發現，房間陽台上留有一雙拖鞋，擺放位置顯示她可能曾靠近欄杆。現階段未排除任何可能性，仍待後續相驗釐清。遺體已由芭東醫院轉送至普吉瓦奇拉醫院進行進一步檢驗。

令人關注的是，瑪達肋納在事發前數小時曾於Instagram發布一張對照電影《楚門的世界》結尾場景的貼文，畫面中搭配她的童年照片，並將帳號名稱改為「MaryMagdaleneDied」，成為她生前最後一次發文，引發外界猜測與議論。

瑪達肋納以誇張的J罩杯身形與極端整形聞名，據傳其隆乳矽膠重達9.5公斤，並多次進行隆鼻、豐唇、臀部植入等改造手術。她過去曾表示，為了「追求理想外貌」已花費數十萬英鎊。除成人影像作品外，她也經營社群平台與OnlyFans帳號，累積大量粉絲追隨。

消息傳出後，多位國際藝人與網紅紛紛在社群發文悼念。其兄長伊凡也透過社群平台發表聲明，回憶兩人從小相處的點滴，表示對妹妹的離世難以接受，盼外界給予家屬空間處理後事。

泰國警方目前持續調查現場監視器畫面與相關證據，法醫報告出爐後將釐清是否涉及意外或他殺等其他因素。

