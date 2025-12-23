33民團發布兩公約平行報告 盤點人權制度缺失

人權公約施行監督聯盟(簡稱人約盟)今天(23日)正式發布中、英雙語《2025兩公約平行報告》，指出11項關鍵議題的人權困境，並提出政策建議。人約盟政策中心主任黃嵩立指出，這份平行報告點出台灣多項人權制度缺失，每項缺失都意味著有人正在受苦，他們希望政府各部門都能夠負起相應的義務與責任。

人權公約施行監督聯盟今天正式發布中、英雙語《2025兩公約平行報告》，由33個民間團體系統性盤點台灣過去4年落實《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約》的整體情形，並提出政策建議。

《2025兩公約平行報告》就人權保障機制、身心障礙者權益、原住民族權益、語言平權、貧窮議題、移工權益、國內勞動權益、性別平等、居住權、司法權、科技與數位人權等11項關鍵議題提出重點觀察及具體呼籲。

台灣同志諮詢熱線協會副秘書長彭治鏐指出，台灣許多社福及健康政策嚴重忽視LGBTI社群的需求，以心理健康計畫為例，至今沒有看到官方發布任何LGBTI心理健康相關本土數據；沒有數據，就根本不知道政策要從何討論起。

民間司改會國際事務暨數位資安專案經理雷斯理也表示，在司法人權方面，我國在死刑、酷刑、司法救濟、監所人權與少年矯正上有嚴重的人權倒退趨勢，除再度執行死刑，還有政府仍未通過禁止酷刑公約施行法、台北看守所超收率達52.1%等問題。

在居住權方面，台灣人權促進會秘書長余宜家也指出，台灣的土地開發跟迫遷問題一直受到國際人權專家的關切。她說：『(原音)我們注意到一個十幾年來的現象，其實是政府一直不願意去面對台灣的這個土地開發體制跟國際公約之間的落差，甚至在上一次公約審查的時候，政府直接對國際人權專家說「台灣沒有迫遷問題」，其實迫遷的問題是一直都存在的。最後，我們也想要呼籲政府，雖然已經3次重考都失敗了，但希望在第四次公約審查即將來臨的時候，希望可以儘速修正這些相關法規。』

人權公約施行監督聯盟政策中心主任黃嵩立指出，依照憲法權力分立原則，立法、行政、監察與司法部門應充分發揮制衡功能，但立法院未能建立有效的人權把關機制，甚至大幅刪減中央政府預算，影響多項人權政策推動；行政部門未進行人權影響評估就提出「終身監禁不得假釋」修法草案，涉嫌違反《公政公約》多項條文；國家人權委員會則長期偏重個案處理，尚未建立系統性人權監測與政策建議能力；而作為人權保障最後防線的憲法法庭，也因政治干預而長期停擺。

黃嵩立強調，台灣民主與人權保障制度仍然相當脆弱，民間團體本次提出的平行報告已指出非常多缺失，每項缺失都意味著有人正在受苦，他們希望政府各部門都能夠負起相應的義務與責任。