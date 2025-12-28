33萬班次接送 台中小黃公車守護偏鄉滿意度破9成
【記者陳世長台中報導】深耕偏鄉公共運輸的台中市小黃公車深獲乘客信賴，114年度整體滿意度持續突破9成！邁入第8年的小黃公車，累計發車逾33萬班次，溫馨接送載出好口碑。台中市政府交通局表示，今年度整體滿意度達93.4％，獲民眾高度肯定，搭乘族群55歲以上市民占54%，學童占26%，成為偏鄉交通最強後盾，未來將持續精進小黃公車服務品質，提供民眾更用心、貼心的乘車體驗。
交通局長葉昭甫表示，目前小黃公車已於22個行政區推動26條路線，涵蓋山、海、屯等地區，並串連台鐵、捷運及市區公車等其他運具，滿足偏遠地區居民就醫、就學及採買等日常交通需求。為精進服務，今年度滾動調整多條路線，自5月起優化黃3、黃10、黃17、黃21及黃24等5條路線，提升行駛效率與搭乘便利性，並於10月起調整黃7路班次發車時間以貼近地方生活節奏，11月起再擴大黃20路行駛服務動線，新增停靠站點，提升梧棲、沙鹿地區居民日常出行便利性。
葉局長說明，為掌握乘客使用感受與服務品質，每年針對路線規劃、車內環境、駕駛服務態度及搭乘便利性等面向，進行整體服務滿意度問卷調查，作為服務精進的重要依據。今年度整體滿意度達93.4％，以「駕駛人員行駛平穩且注意行車安全」滿意度達94.9%最高，其次「車輛內部環境整潔」、「駕駛人員服務態度親切」及「車輛乘坐舒適」等項目滿意度均達94%以上，顯示出民眾對於小黃公車整體服務品質高度肯定。
小黃公車服務全齡化，交通局進一步分析，搭乘族群以55歲以上市民為主占54%，其次為20歲以下學童占26%；另有38%乘客每週搭乘2至3次小黃公車為最多，76%乘客於站牌候車，搭乘目的以採買及就學居多，小黃公車主要服務長者與學生族群，相關意見也作為交通局及業者接送乘客與路線規劃重要參考。
葉局長指出，小黃公車以計程車代替大型公車深入巷弄靈活營運，補足傳統公車無法到達的區域，也為長者與學生等主要乘客提供可靠的交通選擇。除運輸服務外，交通局今年也與交通部公路局台中區監理所合作強化交通安全宣導，將人本交通文化延伸至偏鄉路線，強化駕駛人與乘客交通安全觀念，共同邁向零死亡交通願景。
交通局表示，未來將持續蒐集乘客意見、聆聽在地需求，滾動檢討小黃公車路線與班次，並加強資訊宣導，打造更便捷、舒適及安全的偏鄉公共運輸，讓幸福交通深入每個角落。有關台中市小黃公車各路線資訊，歡迎民眾至台中市政府交通局網站查詢( https://www.traffic.taichung.gov.tw/content/index.asp?Parser=1,7,505,52 )。
