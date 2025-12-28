33萬班次接送 台中小黃公車守護偏鄉滿意度破9成

台中市 / 綜合報導 台中26歲李姓男子跟朋友在夜店飲酒狂歡，清晨5點多，開車載送4名友人回家，卻失控撞上路邊石墩，車頭全毀，朋友也受傷送醫，警方到場調查時，同車女子還一度想要幫他頂罪。警方調閱監視器都有錄到畫面，李姓男子這才坦承是肇事駕駛，酒測值不但高達0.72，還被查出開的是媽媽的瑪莎拉蒂，而且是無照駕駛，罪加一等，當場上銬送辦。轎車直行通過路口，先是擦撞分隔島，接著撞上人行道圓球狀的石墩，右前車頭嚴重受損，身穿黑衣，他是肇事的26歲男子，撞車了，還不知道，同車的朋友已經受傷。李姓肇事駕駛VS.警員說：「我們撞成這樣，有危害到什麼嗎，你們就撞到路旁邊了，還有人受傷，誰受傷，你乘客受傷了啊。」今(28)日清晨5點多，這輛進口轎車行駛惠中路，通過台灣大道時失控自撞路邊的石墩，車上有3男2女，其中1名男子頭部撞傷送醫救治。發生車禍後肇事男子不斷打電話，同車的女子還向警方自稱是駕駛。李姓肇事駕駛與同車友人VS.警員說：「你不要那麼兇好不好，(我沒在兇)，我們沒有欠你錢，不用那麼兇，認真的，誰開車的，都不講我兩個都一起做(酒測)。」但警方看了路口監視器畫面，勸這名女子，不要假冒頂罪。警員說：「妳剛剛跟我說妳是駕駛，我都有錄音喔，差別就多辦一個而已，反正兩個我都一起送法院。」李姓男子眼看無法抵賴，只好乖乖承認。警員VS.李姓肇事駕駛說：「你跟我講你是不是駕駛人，不然我不會直接對你吹(酒測器)，好，我就是，好，我就是，是嗎，確定是喔，我有錄音錄影喔。」李姓男子酒測值0.72明顯超標，被警方上銬依法送辦，警方調查，李姓男子跟同車的朋友，在夜店喝酒玩樂後，明知駕照已經吊扣還開著媽媽的瑪莎拉蒂，載他們要回逢甲租屋處休息，路上就發生車禍。台中市第六警分局市政派出所副所長廖述儀說：「車內部分乘客身體不適，已送往醫院檢查治療。」李姓男子酒後開車，因為同車的4名乘客沒有勸阻，也被連坐開罰，6000元到15000元。 原始連結

華視影音 ・ 13 小時前 ・ 11