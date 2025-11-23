330萬獎金吸引182隊參賽 智慧製造競賽展現AI實力

2025全國智慧製造大數據分析競賽_大合照

總獎金高達330萬元的「2025年全國智慧製造大數據分析競賽」，昨(22日)在東海大學體育館進行決賽及頒獎典禮。本競賽以業界實際數據為基礎，成果可作為企業生產線的參考解決方案，同時促進大專人才學用合一。今年吸引了來自全國39所大專校院，包含資工、機械、工管、電機、資管、統計、醫學資訊、社會學等53個不同領域系所及38家企業團隊，共182隊489人報名。

本次競賽各組獲獎團隊，大研組金獎分別由來自國立高雄科技大學電腦與通訊工程系「夏夕夏景」團隊、國立陽明交通大學資訊工程學系「為了學貸」團隊獲得50萬元獎金；大研組銀獎分別由來自國立中央大學生醫科學與工程學系系統生物與生物資訊碩士班、國立臺灣科技大學資訊工程學系「全國智慧製造小數據分析競賽」團隊、國立高雄大學應用數學系、國立中興大學土木工程學系、中原大學電機資訊學院學士班「驗什麼驗，衝就對了」團隊、國立高雄科技大學資訊工程系「阿對對對對隊」團隊以及中原大學電機工程學系「我要賺大錢3.0」團隊各獲得20萬元獎金。企研組金獎分別由來自台達電子工業股份有限公司「總感覺梯度不太對勁 但來都來了 就硬train一發」團隊、台灣電力股份有限公司「名子都用過」團隊獲得50萬元獎金。

競賽秉持「產業出題、學界解題」的精神，由企業提供真實產線數據，讓學生與研究人員針對實務挑戰提出解決方案，促進產業技術應用與創新。此舉為學產研界創造了交流與切磋的平臺，不僅傳承經驗，更提升智慧製造技術實力，帶動產業整體競爭力成長。

今年贊助企業為臺中精機、永進機械、環球晶圓與國家儀科中心等，競賽題目與以往不同，題目聚焦AI於機臺即時異常偵測與運作穩定性分析的應用。隨著智慧製造加速發展，AI已成為提升生產效率與品質穩定的關鍵核心技術。透過AI模型的導入，能即時掌握設備狀態、預防異常停機，協助產業提升製程智慧化與決策精準度。此次競賽展現AI在製造現場的實際價值，帶領臺灣產業邁向高效能與永續發展的新里程。

面對全球數位轉型與自動化趨勢，智慧製造、大數據與AI成為國家競爭力核心。競賽結合產業真實數據與跨域合作，展現AI模型建構與製程優化成果，回應智慧化生產需求。未來將深化產學合作，打造智慧製造創新生態鏈，引領臺灣邁向全球製造舞臺，展現國際競爭力與產業實力。