331天沒見老公想到生病！天心憶疫情孤獨期 醫生一句話讓她醒悟：「珍惜現在」

動力火車新年就有好消息，不只5月15、16、17日三場小巨蛋演唱會秒殺完售，日前推出的全新單曲〈I Need You〉成績也十分亮眼，登上KKBOX 新歌即時榜及新歌日榜第一名，並獲選為YouTube Music Mando Flow最新一期封面人物。1/30趁勢推出〈I Need You〉的MV，MV再度由姚國禎導演執導，集結兩位金獎實力派演員天心、姚淳耀領銜主演，動力火車也親自參與演出，並邀請師弟77Ke 柯棨棋、+How 李家皓客串，MV上線短短幾天，在YouTube上的觀看次數就已突破百萬。

姚淳耀分享，接到邀約時感到既開心又榮幸，「終於可以跟老爺們合作，還能跟天心姐一起演出，也能和國禎導演合作。」笑說是「三個願望一次滿足」。天心則開玩笑對動力火車說：「我要謝謝自己沒有退休，我終於等到兩位了。」她也補充，曾經看到網友形容「如果大草原有聲音的話，那就是動力火車」，認為是一個很美的評價，「剛好我也到了一個好山好水好感動的年紀，我覺得這就是一個很棒的組合。」

▲ 動力火車首度與天心和姚淳耀合作。（圖：華研）

動力火車首度與天心和姚淳耀合作，顏志琳開玩笑說：「跟美女一起拍會有點緊張，但還是很興奮有這個機會可以跟他們一起合作。」並稱讚看到姚淳耀就感覺很親切，笑說：「他一直對我們微笑，我們就沒有那麼大的壓力。」尤秋興也承認開拍之前有點緊張，但開始跟天心對戲後，很快就進入狀況：「可能是她天生的親和力，原本的生澀感以及不好意思的感覺，馬上就沒有了。」

天心分享第一次聽到〈I Need You〉，回想到疫情期間與先生見不到面，甚至想念對方想到生病，還去看了身心科，一進診間她就跟醫生說：「給我藥，我睡不著覺。」醫生開完藥後對她說：「妳要答應我，趕快安排跟妳先生見面。」天心說：「想到我們超過331天沒有見面，聽完這首歌，覺得我們要珍惜現在擁有對方的時候。」姚淳耀則是在收到歌曲之後，拿出他和太太的合照，搭配照片聆聽這首歌，「看著兩個人從以前到現在，會有很多感觸耶！這首歌讓我有一種很需要彼此的感覺。」尤秋興笑說：「有啦！有聽到淳耀的感覺，我們拍攝的時候，他整首都會唱耶！」

▲ 天心分享透露疫情期間與先生見不到面，甚至想念對方想到生病。（圖：華研）

〈I Need You〉是一首孤單的告白，四人也分享各自面對孤單時的方式。天心透露自己其實常常感到孤單，這時候會選擇去放鬆：「看一場喜歡的戲、看一本好書，或是找三五好友吃個飯，稍微抽離一下，或是暫時待在那個孤單的狀態也沒關係，但不要太久。」姚淳耀則分享十幾歲時感到孤單，會寫信給自己：「我覺得你很孤單，但沒關係，我當你朋友。」獨特的方式令其他三人大讚：「很不錯耶！」顏志琳排解孤單的方法是運動，尤其是打高爾夫球；尤秋興則表示自己其實很喜歡孤單，「我很喜歡自己一個人的時間，所以我很喜歡坐高鐵、坐飛機，什麼地方都不能去，就坐在那裡戴著耳機聽音樂。」

〈I Need You〉MV有一部分在KTV裡拍攝，動力火車向來以能把演唱會變成KTV聞名。尤秋興說：「有時候小巨蛋會變成一個大包廂，聽到大家一起唱的時候，就像很多朋友聚在一起唱歌。」最後，動力火車邀請天心與姚淳耀參加5月的演唱會，「希望可以在那個大的KTV包廂裡一起唱歌。」天心笑說：「當然好，但不要講說『吳天心妳唱太大聲了！』」幽默回應笑翻眾人。

▲ 動力火車〈I Need You〉MV有一部分在KTV裡拍攝。（圖：華研）

