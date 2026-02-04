331天見不到尪！天心崩潰失眠 求助身心科：給我藥！
動力火車近期好消息不斷，不僅5月3場小巨蛋演唱會門票秒殺，全新單曲〈I Need You〉成績也十分亮眼。日前也趁勢推出新歌MV，集結實力派演員天心、姚淳耀主演，天心更逗趣表示：「我要謝謝自己沒有退休，我終於等到兩位了。」
姚淳耀分享，接到邀約時感到既開心又榮幸，「終於可以跟老爺們合作，還能跟天心姐一起演出，也能和國禎導演合作。」笑說是三個願望一次滿足。天心則開玩笑說：「我要謝謝自己沒有退休，我終於等到兩位了。」她也補充，曾經看到網友形容「如果大草原有聲音的話，那就是動力火車」，認為是一個很美的評價，「剛好我也到了一個好山好水好感動的年紀，我覺得這就是一個很棒的組合。」
首度與天心和姚淳耀合作，顏志琳開玩笑說：「跟美女一起拍會有點緊張，但還是很興奮有這個機會可以跟他們一起合作。」並稱讚看到姚淳耀就感覺很親切，笑說：「他一直對我們微笑，我們就沒有那麼大的壓力。」尤秋興也承認開拍之前有點緊張，但開始跟天心對戲後，很快就進入狀況：「可能是她天生的親和力，原本的生澀感以及不好意思的感覺，馬上就沒有了。」
天心也分享，第一次聽到〈I Need You〉，回想到疫情期間與先生見不到面，甚至想念對方想到生病，還去看了身心科，一進診間她就跟醫生說：「給我藥，我睡不著覺。」醫生開完藥後對她說：「妳要答應我，趕快安排跟妳先生見面。」天心說：「想到我們超過331天沒有見面，聽完這首歌，覺得我們要珍惜現在擁有對方的時候。」姚淳耀則是在收到歌曲之後，拿出他和太太的合照，搭配照片聆聽這首歌，「看著兩個人從以前到現在，會有很多感觸耶！這首歌讓我有一種很需要彼此的感覺。」尤秋興笑說：「有啦！有聽到淳耀的感覺，我們拍攝的時候，他整首都會唱耶！」
〈I Need You〉是一首孤單的告白，四人也分享各自面對孤單時的方式。天心透露自己其實常常感到孤單，這時候會選擇去放鬆：「看一場喜歡的戲、看一本好書，或是找三五好友吃個飯，稍微抽離一下，或是暫時待在那個孤單的狀態也沒關係，但不要太久。」姚淳耀則分享10幾歲時感到孤單，會寫信給自己：「我覺得你很孤單，但沒關係，我當你朋友。」顏志琳排解孤單的方法是運動，尤其是打高爾夫球；尤秋興則表示自己其實很喜歡孤單，「我很喜歡自己一個人的時間，所以我很喜歡坐高鐵、坐飛機，什麼地方都不能去，就坐在那裡戴著耳機聽音樂。」
最後，動力火車邀請天心與姚淳耀參加5月的演唱會，「希望可以在那個大的KTV包廂裡一起唱歌。」天心笑說：「當然好，但不要講說『吳天心妳唱太大聲了！』」幽默回應笑翻眾人。
