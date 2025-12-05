【333旅龍泉營區落成】營區如家 生活機能健全凝士氣

記者孫建屏／專訪

國防部推動「興安專案」持續整修與新建營舍，為官兵打造更優質的服役環境，昨日啟用的陸軍機步333旅砲兵營「龍泉營區」，正是其中最新的成果，生活機能完善，訓練場地充足便利，讓營區成為官兵另一個家，更提升及凝聚團隊向心、士氣。

砲3連副連長王中尉指出，2年前自陸軍官校畢業分發至龍泉營區時，營舍仍在施工，如今新建完工後，整體設施新穎，官兵在生活品質提升下，更願意投入訓練，許多新進人員在《大兵日記》中寫下感想，直言從未住過如此現代化的營舍，顯示「興安專案」確實帶來正面助益。

砲1連連士官督導長王昭雄一等士官長於砲兵營服務逾12年，他表示，龍泉營區經過翻修改建後，硬體設施與訓練環境大幅提升，教練場腹地擴增，更適合砲兵專業訓練；官兵宿舍則由過去的大通舖改為套房式設計，房間內設有廁所與沐浴間，便利性大幅改善，宛如大學宿舍般舒適。他強調，此一改變不僅增進官兵福利，也使得單位留營率與招募率明顯提高。