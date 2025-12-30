3370萬人受害！酷澎賠償竟發「自家抵用券」 遭批嘲弄消費者、強迫推銷

記者蒲世芸／綜合報導

南韓電商龍頭酷澎（Coupang）因大規模個資外洩事件引發社會譁然，公司29日宣布，將提出總額高達1.69兆韓元（約新台幣370億元）的補償方案，對象涵蓋多達3,370萬個資料遭外洩用戶，試圖平息消費者與政界的強烈不滿。

南韓酷澎將用消費券方式對資料遭洩用戶進行補償。（圖／翻攝自쿠팡 뉴스룸臉書）

用消費券形式賠償挨批

酷澎表示，所有受影響用戶都將獲得面額5萬韓元（約新台幣1,096元）的公司購物券，而這項補償方式也將以自家平台的電子憑證形式發放。換算下來，整體補償規模相當驚人，也被視為南韓近年最大規模的個資外洩賠償案之一。

廣告 廣告

補償方案細節為提供遭駭用戶分別可拿到4張購物券，可在酷澎電商平台購買任何商品的5,000韓元、酷澎美食外送（Coupang Eats）5,000韓元、酷澎旅遊（Coupang Travel）2萬韓元、酷澎高階美妝（Coupang R.LUX）2萬韓元，總計為5萬韓元。

然而，酷澎以「自家購物券」作為補償方式，反而讓爭議持續延燒。執政黨共同民主黨籍立委、同時也是國會科學技術資訊放送通信委員會主席的崔敏熙（暫譯，Choi Min-hee），就發文批評表示，酷澎根本是在「搭便車推銷沒人要用的服務」。崔敏熙更直言，酷澎看起來「試圖把危機變成商機」，而非真正反省並彌補消費者的損失。

消費者團體也火力全開，韓國消費者團體協會（Korea National Council of Consumer Organizations）指出，酷澎的補償方案「形同嘲弄消費者」，不僅淡化了個資外洩的嚴重性，還更像是一種促銷手段，「目的是刺激消費，而不是補償受害者」。

創辦人首致歉

這項補償方案公布的前一天，酷澎創辦人金範錫（Kim Bom）才首度針對上個月的資料外洩事件公開致歉，並承諾將加快補償措施。不過，金範錫已表明不會出席國會於30、31日舉行的相關聽證會，理由是「已有既定行程」，此舉也再度引發外界質疑。

面對外界排山倒海的批評聲浪，酷澎僅低調回應，對於補償方案的爭議「沒有進一步評論」。另一方面，南韓國會已確定，將自30日起，針對酷澎個資外洩事件舉行為期兩天的聽證會，預料公司在資安管理與消費者保護上的責任，仍將持續成為輿論與南韓政壇的關注焦點。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

日旅遊小技巧！販賣機竟藏隱藏功能 多1步可查飲料溫度

圍台軍演劍指美國！中共擴大核武建造 加強快速核反擊能力

川普讚「川澤會」95%進度 外媒打臉：俄烏協議無進展 戰爭恐無限拖延

用軍演提振軍心？解放軍高層大清算甫落幕 東部戰區司令員還沒坐熱

