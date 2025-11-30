3370萬帳戶個資外洩！酷澎驚爆「中國籍內鬼」涉案 1關鍵恐成辦案難題

韓國知名電商平台酷澎（Coupang）爆出資安問題。（本刊資料照）

韓國知名電商平台酷澎（Coupang）爆出資安問題，多達3370萬個帳號個資外流，內容包括姓名、電話、地址等個資，引發譁然。如今顧客個資外流原因初步調查曝光，並非外部駭客所致，疑為酷澎內部已離職的中國籍員工外流。

根據《韓聯社》報導，酷澎先前僅向韓國政府通報約4,500個帳號受影響，但最新調查卻顯示，實際外洩個資多達3,370萬筆帳號，且這些顧客個資外流並非外部駭客所致，而是疑為酷澎內部已離職的中國籍員工外流。

另外據《中央社》報導，首爾警察廳25日已受理酷澎提告，正就個資外流事件進行調查，但由於涉案員工是外國人，且已離職並離開韓國，恐導致後續調查困難。酷澎提出的告訴狀並未寫明確切涉案人員姓名，但先前發布的聲明指出，顧客帳戶個資透過非許可管道外流，未有外部入侵跡象。

針對相關爭議，台灣酷澎也緊急發出聲明，指據目前的調查結果，並未有證據顯示酷澎台灣的消費者資料外洩。

