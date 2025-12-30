3370萬用戶個資外洩！酷澎補償「每人逾千元抵用券」 明年這時間發放

3370萬用戶個資外洩！酷澎補償「每人逾千元抵用券」。圖／翻攝自酷澎臉書

韓國電商巨頭酷澎（Coupang）近日爆發史上最大規模個資外洩事件，約3370萬名用戶資料被外洩，幾乎波及全體會員。對此，酷澎於29日宣布，將針對此次資料外洩事件提供總額約1.685兆韓元（折合台幣約370億元）的補償方案，相當於每位受影響用戶可獲得逾千元的抵用券。

根據《韓聯社》與《路透社》報導，韓國電商平台酷澎29日宣布，針對11月底爆發的個資外洩事件，受影響的3370萬用戶每人將獲得面額5萬韓元（約新台幣1095元）的抵用券作為補償。酷澎表示，補償將從2026年1月15日起陸續發放，並可用於平台提供的各項服務。

酷澎創辦人金範錫（Bom Kim）29日首次公開致歉，並承諾加快補償進度，不過，他以「已有既定行程」為由，拒絕出席原定於30日與31日舉行的國會聽證會。

酷澎南韓公司臨時代表羅傑斯（Harold Rogers）則發公告指出，全體員工對此次個資外洩向廣大用戶道歉並深刻反省，公司將採取補償措施，承擔應有責任。

針對資料外洩事件，酷澎日前發布新聞稿指出，公司運用鑑識技術已鎖定一名前員工為主謀。該名員工已坦承犯行，並詳述其取得顧客個資的過程。酷澎表示，該嫌疑人利用竊取的安全金鑰存取約3300萬筆用戶資料，但實際被儲存的僅約3000筆，且這些資料隨後已被刪除。

然而，韓國政府對此說法提出反駁，指出這僅是酷澎單方面主張，由民間與公部門組成的聯合調查小組仍未公布最終調查結果。



