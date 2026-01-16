34共機、11共艦擾台 國軍嚴密監控應處

▲國防部公布空軍戰機所拍攝共機殲16戰機監偵照片。（圖／國防部提供）

[NOWnews今日新聞] 國防部今（16）日指出，昨日上午6時至今日上午6時，偵獲共機34架次，其中18架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南與東部空域，另偵獲共艦11艘及公務船1艘持續在台海周邊活動。

根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨日上午8時25分至下午12時20分，在北部空域偵獲共軍主戰機、輔戰機5架次；昨日上午6時20分至下午7時05分，在中部空域偵獲主、輔戰機與無人機27架次，其中18架次逾越中線；昨日上午9時15分至下午4時40分，在西南空域偵獲輔戰機1架次；昨日上午7時30分至下午1時55分，在東部空域偵獲無人機1架次。

廣告 廣告

國防部昨日表示，自8時54分起，陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海，其中18架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、東部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

F-16戰機失聯黑盒子找到了！張延廷曝打撈難度高：需美方協助

F-16戰機失聯新進展！偵獲黑盒子將打撈機體 空軍：持續搜尋飛官

海鯤號交艦跳票？黃國昌開轟：「8艘花4000億」第一艘還潛不下去