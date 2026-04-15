34坪三房現代宅用半開放設計創造空間延伸感，雙回字型動線提升生活效率

編輯 陳思靜｜圖片提供 成境設計

小編帶你看好宅

在城市住宅尺度逐漸精緻化的時代，34 坪的空間不再只是生活容器，而是一座承載家庭關係與日常節奏的場域。本案以「互動」作為核心命題，透過雙回字型動線，重新詮釋家的流動性與連結感，使空間成為家人情感交流的媒介。



屋主期待保留三間房的機能完整性，同時不願壓縮公領域的開闊尺度。設計團隊因此巧妙調整格局，於電視牆與沙發背牆兩側規劃雙回字動線，使空間在行走與視覺上皆保有流暢餘裕。原本封閉的一間房則轉化為半開放式空間，以推拉門作為彈性界線。門片開啟時，場域彼此串聯；關閉時，則維持獨立與隱私。貫穿兩區的臥榻設計，讓視覺動線自然延展，形塑連續而整合的生活風景。



玄關前方機能櫃採取「脫開牆面」的設計語彙，量體與牆面之間保留細緻距離，創造輕盈的視覺呼吸。牆面以特殊漆鋪陳自然肌理，推拉門把手隱藏於勾縫造型之中，使立面呈現一體成形的純粹感。木皮凹槽則兼具收納與充電機能，展現細節中的實用思考。



為維持公區開放感，電視牆以半高形式呈現，並微幅提高高度以容納大型電視與書桌設備。材質透過班傑明漆與木質格柵搭配，形塑溫潤且具散熱機能的電器收納區。電視牆背面則規劃為女主人的專屬書桌，木質框架與特殊漆牆面形成層次分界，搭配內嵌燈光的展示櫃，構築空間視覺焦點，同時整合隱藏式儲藏室，讓收納與美學並存。

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臨窗臥榻延續空間串聯的概念，整合磁鐵板、書架與衣櫃，滿足閱讀、休憩與學習等多元情境。木質門片營造如圖書館般的溫潤氣質，黑板漆牆面則讓創意與生活隨時發生。



餐廳緊鄰公領域，鋼琴巧妙嵌入樑下牆面並結合展示層架，使機能自然融入空間節奏。造型吊燈成為餐區視覺核心，黑白備餐櫃體維持層次對比，同時保留採光通透。廚房則以鐵件與玻璃界定半開放關係，使餐廚之間在互動與分界之中取得平衡。

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成境設計／李順程 KENNETH

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