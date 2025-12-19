34坪住宅以光影為筆，巧妙運用線條與色塊打造侘寂風宅邸

整理｜Eason 資料與圖片來源｜優德室內設計



此案為位於桃園中路特區的住宅空間，由優德室內設計設計總監邱鎮宇操刀，替一家三口打造出一處「回到生活原點」的居所。全案以34坪的尺度，構築出一處溫潤、靜謐又具深度的侘寂風宅邸，在自然光與材質之間，展開一段關於人與空間、生活與心靈的對話。

作品「初心」

設計發想以「自然光」為主軸，空間不強求過度裝飾，而是以留白與純粹為語彙，讓光線自由流動於室內各處。當陽光灑落，牆面上呈現的光影交錯，如同洗去外界塵囂的療癒片刻。這正是本案命名為「初心」的意涵——在日常裡保有對生活的純粹感動。

柔化結構，讓生活更自在流動

面對空間中原始樑柱對視覺的切割與壓迫，設計師以弧形語彙巧妙轉化，讓公共空間的動線與視覺更加柔和流暢。客、餐廳的場域串聯得宜，從天花至立面皆以弧線引導，擺脫生硬線條，營造出如流水般自然過渡的氛圍，讓人在空間中得以放鬆心情、自在生活。

材質的選擇，是一場細膩的生活詩

麂皮漆（礦物漆）、天然木皮、藤編——這些看似低調的材質，其實是整體空間語彙的核心。麂皮漆的不規則肌理，帶出時間的痕跡與質地的溫度，藤編與木作家具則傳遞出一種樸實的人文美感，彷彿訴說著家是「用來生活的地方」，而非展示設計的場域。

色彩與光影，共築溫潤侘寂風

客廳空間選用大地色系作為基底，讓視覺層層堆疊、卻不感壓迫。麂皮漆從牆面延伸至天花，提升整體空間的侘寂氛圍。中性色彩搭配色階對比的手法，讓不同深淺的棕色交錯共存，不僅突顯空間立體感，更營造出一種安定、沉靜的視覺平衡，讓人一踏入便能卸下疲憊，安然放鬆。

臥室設計，延續內斂的溫柔語境

主臥室以橫向線條延展空間感，搭配木質與低彩漆面的組合，延續侘寂語彙的同時，也為居者保留內斂而溫潤的休憩場域。此處沒有過多堆疊與炫技，而是透過線條與材質的和諧，營造出靜謐、放鬆的睡眠環境——讓人真正「回到自己」。

次臥機能，兼顧美感與實用

兩間次臥以機能最大化為主要目標，同時不失設計質感。次臥運用間接光源與懸空設計讓空間顯得輕盈；而另一次臥則巧妙融合樑柱與收納，弱化結構存在感。兩間空間皆以明亮漆面搭配天然木皮紋理，延續全室的侘寂主調，打造輕巧而有深度的生活空間。

邱鎮宇設計師以極簡語彙搭配細膩材質，讓住者從繁忙世界回到初心。這裡不只是居所，更是能重新整理自我、撫平情緒的日常場域。無需言語，光線、材質與空氣的流動，早已為生活描繪出最純粹的樣貌——簡單、沉靜、真實。

