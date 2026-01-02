34岁曼達尼就任纽约新市长 社交媒體成就了他但這種勢頭能否保持

紐約新任市長曼達尼（左）和他的妻子 [EPA]

在一月跳入康尼島（Coney Island）冰冷的海水，只為一句雙關語「我凍死了……你的房租」。

造訪餐車，討論城市的許可程序如何導致「清真通膨」（Halalflation）。

步行穿越整個曼哈頓，向紐約人展示他們「值得擁有一位能看見、能聽見，甚至能對其大聲抱怨的市長」。

這些社交媒體上的影片，幫助了左翼政客佐蘭·曼達尼（Zohran Mamdani，馬姆達尼）在紐約市市長初選中意外勝出，並在11月的選舉中奪得勝利。

專家告訴BBC，這位34歲的民主社會主義者，透過社交媒體與紐約人互動——尤其是那些花大量時間「末日滑動」（doom-scrolling）的年輕選民——塑造出一個真誠且充滿喜悅的形象。

如今，在1月1日宣誓就任市長後，他的下一個挑戰將是如何保持這些支持者的熱情，並在任期內維持這股動能。

在成為首位以《古蘭經》宣誓就職的紐約市長後，曼達尼向數千名在寒冷天氣中觀看就職典禮的民眾表示，他將代表城市中的每一個人。

「我不是獨自站立，我與你們並肩而立。」他說，並補充：「我向你們保證：只要你是紐約人，我就是你的市長。」

根據美聯社的選民調查，紐約市30歲以下選民中，有約四分之三投票支持曼達尼。

美國大學傳播學教授簡·霍爾（Jane Hall）表示，曼達尼強大的社交媒體策略成功吸引了這些選民，因為他塑造了一個年輕人渴望的政治候選人形象——年輕人對年長且更具建制色彩的候選人感到失望。

霍爾說，候選人不需要年輕才能與年輕選民建立聯繫，「但我認為你必須被視為真誠，並以一種時尚且能讓人想要加入的方式，談論人們關心的議題」。

羅格斯大學新聞學教授傑克·布拉蒂奇（Jack Bratich）表示，曼達尼展現了能夠將輕鬆幽默與嚴肅對話結合的能力。

雪城大學教授傳播學、政治學和修辭學的斯特羅默-加利（Jennifer Stromer-Galley）告訴BBC，這種趣味感與總統特朗普在社交媒體上傾向於負面情緒的風格形成鮮明對比。

兩人於11月在白宮進行了首次友好會面。 [Reuters]

儘管兩位政治人物在去年11月的首次會面中出乎意料地友好，並表示在紐約市面臨的多項問題上達成共識，例如可負擔性危機，但在市長選戰中，雙方仍針鋒相對。

特朗普將曼達尼描繪成極端的「瘋子」，並威脅如果曼達尼勝選，將扣留聯邦資金，甚至聲稱若他阻礙移民執法行動，會將他逮捕。

在選舉之夜，曼達尼在勝選演說中反擊，告訴總統：「要對付我們任何一個人，你必須先過我們所有人這一關。」

這番話當時引來支持者的熱烈歡呼，但專家指出，現實中的治理，可能意味著必須以務實方式與特朗普政府互動。11月的那場溫和會面或許已暗示曼達尼願意這麼做。

他如何與白宮合作、以及與總統建立哪一種關係，可能對其推動政策議程至關重要。

研究青少年網路政治社會化的哥倫比亞大學傳播學教授伊歐娜·利特拉特（Ioana Literat）表示，雖然在競選影片中承諾「快速、全面的改革」很容易，但在「敵對政府下治理」卻困難重重。

她說：「如果他的（社交媒體）內容未能誠實面對這些限制，讓他爆紅的年輕人可能會迅速將這股能量轉化為失望、甚至反彈。」

紐約大學政治學教授、該校社群媒體與政治中心聯合主任喬納森‧內格勒（Jonathan Nagler）告訴BBC，為了在任期內取得成功，曼達尼必須讓支持者持續關注日常治理——而這遠不如高風險的選戰刺激。

內格勒說：「動員人們反對特朗普很容易。紐約市選民在許多議題上早已與特朗普的意見相左。」

「但更難的是在社交媒體上說：『嘿，紐約市議會在阻礙我。我需要你們積極起來，去說服市議會採取行動。』」

內格勒補充，教育部分選民了解市政府運作方式可能是一項挑戰。

羅格斯大學的布拉蒂奇教授表示：「就像所有選舉活動一樣，透過媒體從競選過渡到治理是一個棘手的過程。」

布拉蒂奇認為，維持競選動能的一個策略，可能是將社交媒體上的追隨者轉化為積極的基層組織者。畢竟，對於這位新任市長而言，社交媒體「是進入市長當選人龐大的實地行動和青年志工隊伍的前門」。

曼達尼在競選期間的貼文一貫引導追隨者參加抗議、掃街活動、選民登記行動及其他形式的積極參與——最終動員超過10萬名志工。

「但如果他的政府出現失誤，而社媒動態仍持續承諾超過他能兌現的內容，這可能會加深年輕選民的感受：『連網路市長都改變不了任何事』。」利特拉特說。

她補充：「這種更廣泛的聲譽風險，是他在執政時期的社交媒體如此關鍵的原因之一。」

曼達尼的交接團隊並未回覆BBC的置評請求。

但至少有一個重大跡象顯示，圍繞曼達尼的草根動能將會持續。

去年11月，他的盟友宣布成立一個新的倡議團體，旨在利用龐大的志工資源為其政策籌款。這個名為「我們的時代：打造可負擔的紐約市」（Our Time for an Affordable NYC）的非營利組織，由曼達尼的志工和紐約民主社會主義者成員創立。

雖然「我們的時代」在法律上與曼達尼及其交接團隊分離，但該組織表示，將專注於透過「敲門拜訪、電話宣傳、溝通及在社區、市級和州級組織」來推進市長的可負擔政策議程。

曼達尼的宣誓就職典禮週四在舊市政廳地鐵站舉行，該站現已停用。

「這真的是我一生中最大的榮耀與特權，」他說，「我迫不及待想在明天與大家見面，開始我們的任期。」