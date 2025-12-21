34年前遇死劫！謝金燕罕見提車禍後遺症：年紀大痛更明顯

今天是冬至，謝金燕在社交媒體上分享了她34年前遭遇嚴重車禍的經歷。她坦言，雖然自己並不想一直記住這段往事，但後遺症卻如影隨形，讓她的生活充滿挑戰。謝金燕表示：「全身的後遺症不會更好，只求不要更糟，能活著已是萬幸。」隨著年齡的增長，她感受到的痛楚愈加明顯。

儘管面對身體上的折磨，謝金燕依然保持樂觀的態度。她認為這一切的苦痛都是在提醒她，珍惜生命的第二次機會，努力活出自己想要的樣子。她最後感性地祝福大家：「希望大家都無病、無痛、無災！」這番話引發了歌迷們的熱烈回應，紛紛為她加油打氣。

