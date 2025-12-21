34年後那場車禍仍在痛！謝金燕罕提17歲車禍 痛喊：能活著已是萬幸

謝金燕坦承脊椎與多處舊傷未癒，感嘆：能活著已是萬幸。（圖／翻攝自X，jeanniehsieh___bbb）

歌手謝金燕今（21日）在社群平台發文回顧34年前發生的一場嚴重車禍，感性談及多年來身體飽受後遺症困擾，坦言隨著年齡增長疼痛更為明顯，但她仍深感「能活著已是萬幸」，並分享對生命與自我重生的體悟。

謝金燕在貼文中表示，34年前那場車禍對她的一生留下深刻印記，儘管內心並不希望時常回想過往，卻無法擺脫身體留下的痕跡。她寫道：「全身的後遺症不會自動變好，只能祈求不要更糟」，身體的不適像黏著一般一直伴隨著她。對於如今隨著年紀增長而變得更敏感的疼痛，她感嘆：「每次痛楚都在提醒我，莫要辜負這宇宙給我的第二次機會。」

在文末，謝金燕以真摯文字分享她對人生的感悟與態度：「很多問題不必多說、很多苦也不必解釋。重生賦予我的意義，就是要更用力地活著，更用力地活成自己想要的樣子。」展現出積極面對生活與痛苦的決心。

粉絲看到她的貼文後紛紛留言表示支持與祝福，稱讚她面對苦痛依然堅持生活的態度令人感動。不少網友寫道：「帶著痛也不放棄生活本身就很了不起」、「有第二次機會真的要好好把握」、「祝福姐姐身體越來越健康」。

謝金燕當年在17歲時曾遭遇嚴重車禍，當時造成多處骨折、脊椎受損等重大傷勢。雖然醫師曾評估她可能終生需坐輪椅，她憑著堅強意志力與復健訓練，僅用兩年時間便重回演藝舞台，此後以〈嗶嗶嗶〉、〈姐姐〉等作品再度攀上事業高峰，如今她以真實分享的文字，鼓勵更多正在面對困境的人勇敢向前。

這篇貼文不僅揭露了她身體上的難題，也讓人看見她對生命的珍惜與熱愛，即使過去的傷痛仍時刻提醒著她，她依然選擇以積極、自信的姿態走過人生每一步。

