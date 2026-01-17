34歲中國男日本千葉持刀狂刺... 女子頭頸中刀「現場再發現另一命危男」

千葉市稻毛區一處物流中心發生持刀攻擊事件，警方封鎖現場進行調查。（翻攝自TBS News）

日本千葉縣爆砍人案！一名中國籍男子在千葉市稻毛區一處物流中心內，持菜刀多次刺傷一名女子後遭警方逮捕。警方指出，現場除受傷女子外，還發現另一名男子全身是血倒臥，情況危急，不排除同為嫌犯所為，案件持續擴大調查中。

物流中心驚傳濺血事件？

警方表示，嫌犯為34歲中國籍男子姜秀新，自稱是千葉縣市川市某公司的員工。案件發生於昨（16日）下午約12時50分，地點位於千葉市稻毛區的一家物流中心內。

姜男疑似持菜刀朝一名年約30歲的女子多次刺擊，造成對方頭部及後頸受傷。所幸女子送醫後傷勢並無生命危險，目前意識清楚。

嫌犯部分認罪卻否認殺意？

警方指出，姜秀新稱與受害女子彼此認識。落網後，姜男對行凶行為部分坦承，但否認有殺人意圖，向警方供稱：「我確實刺傷了她，但我沒有想殺她。」由於攻擊部位集中在頭頸要害，警方仍以「殺人未遂」方向偵辦，將進一步釐清其動機與行凶過程。

物流中心內另有男子命危？

更令人震驚的是，警方在同一物流中心內，發現另一名男子全身是血倒臥，傷勢嚴重、生命垂危。警方研判，該名男子也可能遭到姜秀新攻擊，目前正全力調查兩起傷害事件是否為同一時間發生，以及雙方關係。

行凶動機與關係成調查重點

警方表示，將持續釐清嫌犯與兩名傷者之間的關係、是否涉及私人糾紛或職場衝突，同時調閱監視器畫面，還原完整案發經過。

