34歲人氣歌手墜機身亡 經紀人也罹難...最後貼文曝光

希門尼斯為哥倫比亞創作才子。（圖／翻攝自IG@yeison_jimenez）





哥倫比亞一架私人飛機在週六墜毀，機上6人全數罹難，包含34歲人氣創作歌手希門尼斯（Yeison Jiménez），其經紀人也在該架飛機上。而希門尼斯在事故發生前不久，才在IG分享演唱會片段，消息震驚音樂圈，樂迷們湧進社群平台悼念，希門尼斯所屬經紀公司也發布聲明證實此事。

綜合外媒報導，哥倫比亞民航局指出，註冊編號為N325FA的飛機，原定週六飛往麥德林（Medellín），卻於博亞卡省（Boyacá） 的派帕（Paipa） 與杜伊塔馬（Duitama） 一帶墜毀。當地媒體發布的影片顯示，飛機起飛時有人大喊「跑道不夠！」隨後飛機便墜毀起火。

廣告 廣告

民航局表示，機上6人全員喪生，包含34歲的歌手希門尼斯，及其經紀人Jefferson Osorio、機長Hernando Torres，還有乘客Juan Manuel Rodríguez、Óscar Marín與Weisman Mora。相關單位已對這起事故展開調查。

據了解，希門尼斯為哥倫比亞創作才子，他將墨西哥鄉村音樂融合哥倫比亞傳統音律，獨特風格深受年輕人喜愛，2024年於波哥大Movistar Arena連開3場演唱會，場場玩售，吸引超過4萬名歌迷入場，創下哥倫比亞民謠歌手新紀錄，IG粉絲累積近540萬，未料卻在人生巔峰之際遇上空難，令歌迷難以接受。



【更多東森娛樂報導】

●身價「324億」男演員突發文哀悼影界大咖：墜機死了

●葛萊美歌手離世！「一家三口全罹難」 生前替女兒慶生

●網紅直播突墜機身亡！飛機失控成火球 當地政府介入

