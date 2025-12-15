34歲以上高風險孕婦 產前遺傳診斷「最高補助8500元」

國內晚婚晚育趨勢明顯，依據內政部統計，每3位準媽媽就有1位超過34歲，面臨較高的孕產風險。國健署提供產前遺傳診斷補助，符合條件的高風險孕婦每案最高可獲8500元補助，鼓勵準媽媽善用資源及早掌握胎兒健康。

35歲及以上的孕婦相較於25至29歲的孕婦，患慢性高血壓的機率是2至4倍，而患2型糖尿病的機率也幾乎是2倍。 （示意圖／Pixabay）

國健署婦幼健康組簡任技正胡怡君表示，根據美國國家衛生院和美國婦產科醫學會的資料，產婦年齡愈高，懷孕的健康挑戰與風險相較於年輕女性顯著增加。35歲及以上的孕婦相較於25至29歲的孕婦，患慢性高血壓的機率是2至4倍，而患2型糖尿病的機率也幾乎是2倍。

高齡產婦更容易面臨妊娠糖尿病、子癇前症等常見孕期併發症，並有更高的流產或子宮外孕機率。胡怡君指出，在分娩時，亦常因產程延長、遲滯等問題導致接受剖腹產手術的比例顯著增加，另外，胎兒發生染色體異常的風險也隨之攀升。

最新調查顯示，台灣女性首胎平均生育年齡為31.65歲。超過34歲生育，將面臨比較高的孕期風險，包括增加流產、早產、妊娠高血壓、妊娠糖尿病等風險，腹中寶寶出現染色體異常（如唐氏症）或其他先天缺陷的機率也隨之提升。醫學研究統計指出，生殖細胞會隨著年齡增加而有更高的染色體異常機率。

高齡產婦更容易面臨妊娠糖尿病、子癇前症等常見孕期併發症，並有更高的流產或子宮外孕機率。 （示意圖／Pixabay）

國健署呼籲，應掌握女性25至35歲、男性40歲前的生育黃金期，盡早規畫適齡生育，以降低高齡孕產風險。目前國健署除補助每位孕婦14次產前檢查外，另針對符合特定條件的高風險孕婦，提供產前遺傳診斷（羊膜穿刺）費用每案最高5000元的補助。

胡怡君指出，補助對象包括34歲以上、本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常危險機率大於1/270、經超音波篩檢胎兒可能有異常，或胎兒疑似基因疾病等高風險孕婦。若為低收入戶或優生保健資源不足地區的民眾，另再補助採檢費用3500元，每案補助最高可達8500元。

全台設有14家經國健署審查通過的「遺傳諮詢中心」，提供包括孕前及產前諮詢、臨床遺傳諮詢門診等服務，協助民眾最合適的醫療方案。

