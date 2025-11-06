34歲曼達尼入主紐約！28歲插畫家美女妻成最年輕市長夫人

34歲民主黨籍候選人曼達尼昨當選美國紐約市市長，他的妻子、28歲的插畫家兼動畫師杜瓦吉，也成媒體關注焦點，而曼達尼明年1月1日上任後，兩人將成為「紐約史上最年輕市長與市長夫人」。

曼達尼（右）與妻子杜瓦吉（左）4日現身競選總部向支持者致意。 （圖/美聯社）

綜合外媒報導，杜瓦吉（Rama Duwaji）在選舉期間極少公開發言或參與政治活動，僅在投票當日於IG限時動態上傳「已投票」貼紙與自拍照。她直到開票當晚，才與曼達尼（Zohran Mamdani）一同現身競選總部舞台，微笑向支持者致意。

廣告 廣告

根據《CNN》報導，杜瓦吉曾協助丈夫設計競選標誌與字體，確立整體品牌識別，但未擔任競選團隊的正式職務。曼達尼打選戰時，她仍參加多場藝術與時尚活動，並在紐約多地擔任陶藝繪畫工作坊講師。

報導表示，杜瓦吉出生於美國德州休士頓，為敘利亞裔穆斯林家庭出身，約9歲時隨家人移居杜拜，並在波斯灣地區度過童年。她先後畢業於美國維吉尼亞聯邦大學（VCU）藝術學院、紐約視覺藝術學院（SVA）。報導指出，隨著丈夫知名度提高，杜瓦吉的IG粉絲數暴增至54萬人，堪稱網紅。

延伸閱讀

日職/西武獅同意讓他入札！ 高橋光成：我會全力以赴

MLB/球迷舉牌：大谷娶我媽！ 田中真美子笑開懷了

MLB/世界大賽G7挨超前轟痛失冠軍 比伯決定續留藍鳥