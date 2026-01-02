34歲曼達尼就任紐約市長 矢言「大膽執政」向富人加稅
自稱「民主社會主義者」的曼達尼，元旦當天正式宣誓就職，成為紐約市第112任市長。這是美國政壇任務最艱巨的職位之一，而曼達尼承諾將以「更開放而大膽」的方式治理，為紐約市奮力求生、飽受壓力的勞工階級努力推動市政轉型。
34歲的曼達尼是印度裔，出生於烏干達，7歲隨父母移居紐約。他就職後寫下多項歷史，除了成為紐約首位穆斯林市長，也是首位南亞裔市長。
路透社、美聯社報導，曼達尼去年11月的勝選結果可能影響今年11月的國會期中選舉。部分民主黨人已接受他的左翼政綱；共和黨人則認為，他在全美政治版圖中不過是配角。
美聯社報導，民主黨籍的曼達尼於元旦凌晨過後不久，在紐約市政廳下方一座已停用的地鐵站宣誓就職。他宣誓時將手放在《古蘭經》上，成為紐約市史上首位穆斯林市長。
他在工作一段時間後，於元旦中午前後搭計程車返回市政廳，出席更盛大的公開就職典禮。
曼達尼在群眾歡呼聲中說：「從今天開始，我們將以開放而大膽的方式治理這座城市。我們未必每一次都會成功，但絕不會被指責缺乏嘗試的勇氣。」
他強調：「對那些堅稱大政府時代已經結束的人，我要清楚地說：市府不會再躊躇於運用權力來改善紐約人的生活。」
曼達尼重申「生活可負擔性」（affordability）的核心競選承諾，包括全民托育、凍漲房租與免費公車服務。
他說：「我們負責的對象是所有紐約人，而不是任何自以為能用金錢買下民主的億萬富豪或寡頭。」「我是以民主社會主義者的身分當選，也將以民主社會主義者的方式執政。」
曼達尼在競選期間主打生活成本議題，並強烈批評共和黨籍總統川普。川普就職近一年來，民眾對經濟的擔憂未減，支持率也因此下滑。
紐約居民約有800萬人，有人對曼達尼上任懷抱期待、也有人心存不安，但人們普遍認為他將成為顛覆既有政治秩序的力量。
曼達尼的就職典禮流程中，由他視為政治啟蒙者的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）主持宣誓，眾議員歐加修—寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）也出席致詞。兩人均為民主黨內的左派陣營，也同樣自認為民主社會主義者。
桑德斯致詞時，為曼達尼的施政主張辯護：「確保人民住得起房子，不叫作『激進』。這是正確而且莊重的事。」
桑德斯呼籲富豪應繳納更多稅金時，現場數千名群眾爆出熱烈歡呼，並齊聲高喊「向富人課稅」（tax the rich）。
即將上任的副市長富萊漢（Dean Fuleihan）向《金融時報》表示，曼達尼將推動對富豪加稅，以應付其競選承諾的開支，並平衡市府預算。他並不認為加稅會導致富人出走。
紐約州州長侯可（Kathy Hochul）則表示，她反對調高個人所得稅，但考慮在聯邦補助削減、可能出現預算缺口的情況下，提高企業稅。
曼達尼的崛起帶動破紀錄的投票率，11月共有超過200萬名選民投票，他拿下50%的選票，領先以獨立身分參選的安德魯．古莫（Andrew Cuomo）近10個百分點，也大幅超越共和黨候選人柯蒂斯．史利瓦（Curtis Sliwa）。
更多太報報導
北韓跨年活動亮點！金正恩父女之吻好搶戲 罕見「男團」演出
瑞士夜店大火40死！16歲滑雪教練「幾個朋友都在裡面」 17歲少女「感謝媽媽不讓我去」
川普自曝大量服用阿斯匹靈 稱後悔接受電腦斷層掃描
其他人也在看
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 143
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前 ・ 84
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 51
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 387
MLB》同為西武王牌兩樣情 高橋光成可能回歸日職
今井達也與休士頓太空人簽下3年6000萬美元合約，但同為去年宣布挑戰MLB、埼玉西武獅王牌高橋光成卻可能因不滿意迄今所收到報價，返回日本職棒，與老東家續約，日後再找機會圓夢。TSNA ・ 4 小時前 ・ 1
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿
隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 9
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了
「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家常春月刊 ・ 1 天前 ・ 21
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 154
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 80
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 3 天前 ・ 11
曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉
曹西平於12月28日清晨5時多發布貼文，提到自己經歷過921大地震後，面對地震已不再驚慌逃跑，而是選擇靜坐原地，「交給老天爺安排」。他直言，隨著年紀增長，「已經沒有什麼好想的」，感嘆人生無常，「天災人禍誰又可以躲得過呢？連過個小小馬路都有事情發生」，語氣中流露出...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 14
胡振東曝「中犯台美軍不登島」原因！他揪端倪：美國看不下去了
美國國防部前官員胡振東（Tony Hu）近日表示，若台海爆發戰爭，美國將不會到台灣本島，因為台灣有足夠防禦資源，美軍若貿然登島反會造成指揮混亂，引起外界討論。對此，心理諮商與跨領域工作者葉永銘認為，胡振東是美國派來「執行反心戰工作」的，美國大概看不下去了，才如此反常地直接介入說明中國入侵的難度。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 44
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 5
台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光 國際智庫：老共根本不敢打
中共日前結束圍台軍演，兩岸軍事對峙態勢轉向檯面下的戰力博弈。三立政論《新台派上線》揭露，國軍近日疑似「半刻意」釋出多組海鋒大隊武器畫面，其中最引發外國軍事迷與智庫關注的，便是號稱能打到北京、射程達1000公里的神祕武器「雄二E」巡弋飛彈。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 191
去年突請辭18年政論節目！劉寶傑遭爆回歸主持 「驚人新動向」曝光
資深媒體人劉寶傑今年初拋出震撼彈告別主持近18年的政論節目，不少曾與他合作的來賓都發文表達不捨。如今事隔一年，傳出他即將回鍋該電視台開財經節目，時間預計年後３月，據悉是電視台為了選舉鋪路。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 50
1月走大運！3星座、3生肖「新年開局」贏在起跑點
塔羅牌老師艾菲爾分享，三個星座與三個生肖在2026年1月展現亮眼運勢，在事業、財務、人際等面向都有突破性發展。艾菲爾表示，本月象徵「定錨」與「開局」，選擇與行動將為全年鋪設關鍵基調。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 5
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 18 小時前 ・ 2
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
陳菊「腦血管阻塞」病倒滿12個月…傳因習俗趕出院？陳其邁回應了
實在太久沒在鏡頭前露面，各界從關心到揣測。74歲監察院長陳菊因流感健康亮紅燈，健康檢查時發現右腎長了腫瘤，切除後準備出院，卻又突然發現右下肢無力，經檢查發現左側腦血管阻塞，住院迄今已逾12個月，一度遭誤傳死訊「陳菊走了？」驚動警方抓人。外傳花媽考量傳統習俗避免在醫院過年，趕在農曆年前出院，年後銷假上班。對此，市長陳其邁話說的保守，僅表示花媽恢復良好，出院一說，毫無所悉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 98