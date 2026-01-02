34歲曼達尼就任紐約市長 矢言「大膽執政」向富人加稅

曼達尼（右）在「啟蒙偶像」桑德斯（左）主持下，手按《古蘭經》宣誓成為紐約首位穆斯林市長，妻子杜瓦吉（中）見證。美聯社



自稱「民主社會主義者」的曼達尼，元旦當天正式宣誓就職，成為紐約市第112任市長。這是美國政壇任務最艱巨的職位之一，而曼達尼承諾將以「更開放而大膽」的方式治理，為紐約市奮力求生、飽受壓力的勞工階級努力推動市政轉型。

34歲的曼達尼是印度裔，出生於烏干達，7歲隨父母移居紐約。他就職後寫下多項歷史，除了成為紐約首位穆斯林市長，也是首位南亞裔市長。

路透社、美聯社報導，曼達尼去年11月的勝選結果可能影響今年11月的國會期中選舉。部分民主黨人已接受他的左翼政綱；共和黨人則認為，他在全美政治版圖中不過是配角。

美聯社報導，民主黨籍的曼達尼於元旦凌晨過後不久，在紐約市政廳下方一座已停用的地鐵站宣誓就職。他宣誓時將手放在《古蘭經》上，成為紐約市史上首位穆斯林市長。

他在工作一段時間後，於元旦中午前後搭計程車返回市政廳，出席更盛大的公開就職典禮。

曼達尼在群眾歡呼聲中說：「從今天開始，我們將以開放而大膽的方式治理這座城市。我們未必每一次都會成功，但絕不會被指責缺乏嘗試的勇氣。」

他強調：「對那些堅稱大政府時代已經結束的人，我要清楚地說：市府不會再躊躇於運用權力來改善紐約人的生活。」

曼達尼重申「生活可負擔性」（affordability）的核心競選承諾，包括全民托育、凍漲房租與免費公車服務。

他說：「我們負責的對象是所有紐約人，而不是任何自以為能用金錢買下民主的億萬富豪或寡頭。」「我是以民主社會主義者的身分當選，也將以民主社會主義者的方式執政。」

曼達尼在競選期間主打生活成本議題，並強烈批評共和黨籍總統川普。川普就職近一年來，民眾對經濟的擔憂未減，支持率也因此下滑。

紐約居民約有800萬人，有人對曼達尼上任懷抱期待、也有人心存不安，但人們普遍認為他將成為顛覆既有政治秩序的力量。

曼達尼的就職典禮流程中，由他視為政治啟蒙者的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）主持宣誓，眾議員歐加修—寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）也出席致詞。兩人均為民主黨內的左派陣營，也同樣自認為民主社會主義者。

桑德斯致詞時，為曼達尼的施政主張辯護：「確保人民住得起房子，不叫作『激進』。這是正確而且莊重的事。」

桑德斯呼籲富豪應繳納更多稅金時，現場數千名群眾爆出熱烈歡呼，並齊聲高喊「向富人課稅」（tax the rich）。

即將上任的副市長富萊漢（Dean Fuleihan）向《金融時報》表示，曼達尼將推動對富豪加稅，以應付其競選承諾的開支，並平衡市府預算。他並不認為加稅會導致富人出走。

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）則表示，她反對調高個人所得稅，但考慮在聯邦補助削減、可能出現預算缺口的情況下，提高企業稅。

曼達尼的崛起帶動破紀錄的投票率，11月共有超過200萬名選民投票，他拿下50%的選票，領先以獨立身分參選的安德魯．古莫（Andrew Cuomo）近10個百分點，也大幅超越共和黨候選人柯蒂斯．史利瓦（Curtis Sliwa）。

