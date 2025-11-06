34歲曼達尼成紐約首位穆斯林市長 喊話對抗川普專制政府

美國民主黨34歲曼達尼（Zohran Mamdani）5日當選紐約市長，成為美國最大城市首位穆斯林及南亞裔市長，同時也是自1892年以來最年輕的紐約市長。曼達尼將於明（2026）年1月就職，他在今（6）日宣布，正式上任前的過渡團隊將全由女性領軍。

曼達尼在勝選感言中直接點名美國總統川普，誓言要在市府任內對抗被川普分化對立且專制的政府，「唐納德·川普，我知道你在看，所以我只想對你說4個字——把音量調大（turn the volume up）。」

對此川普回應，稱紐約「被塞進了一個共產主義者」，並表示「希望紐約能撐過去，或許我們會幫他一點點忙吧。」此前川普曾表示，如果曼達尼當選，將停止撥款給紐約市，甚至曾威脅將曼達尼驅逐出境。

據《衛報》報導，父母皆是印度裔的曼達尼，1991年出生於非洲烏干達，7歲時隨家人移民美國紐約，並於2018年取得美國公民身分。曼達尼自稱是「民主社會主義者」，主張讓勞工發聲、提高紐約最富裕族群及企業稅收、凍結房租與提供免費公車。

報導指出，1年前曼達尼還是一位政壇無名小卒，但他利用社群平台TikTok和Instagram發表對於生活品質、普及托育等議題看法，成功吸引年輕選民、首投族等群體支持，在此次市長選舉中一舉獲得過半得票率。

《衛報》報導，曼達尼長期公開譴責反猶太主義，批評以色列是「種族隔離政權」。對此，右翼派、反猶太主義的以色列僑民事務部長奇克利（Amichai Chikli）批評曼達尼是「哈馬斯支持者」，並呼籲紐約市猶太人移居以色列。

外媒報導指出，此次紐約市長選舉投票率估計超過41%，也是自1969年來以來，投票人數首次超過200萬。曼達尼最終共獲約50.4%選票，比前紐約州州長庫莫 (Andrew Cuomo)高出9%，也遠勝共和黨候選人斯利瓦 (Curtis Sliwa) 。