34歲柯震東扮高中生也吸引人 日本名導給出高度評價

【緯來新聞網】九把刀執導全新奇幻動作鉅獻《功夫》，日前出席在東京舉辦、一連兩天的「九把刀影展」，展現作品跨越語言與文化的力量，演員柯震東也在第二天現身，壓軸場次更邀請到《哥吉拉-1.0》導演山崎貴觀影，映後三人進行對談，暢談創作歷程與青春回憶。

九把刀（左）和柯震東相知相惜。（圖／麻吉砥加提供）

九把刀感謝32歲時的自己拍出了《那些年，我們一起追的女孩》，讓那段青春得以被完整保存，如今歷經15年的創作實務累積，再度攜手金獎製作團隊完成新作《功夫》，不只是題材與規模升級，更是他導演生涯的重要躍進。



柯震東再次觀賞時，回憶起當年的投入與認真付出，「現在回頭看，真的很感動，也覺得自己這些年成長了不少」。當主持人問及人生中最大的後悔，九把刀直言：「我把自己最大的後悔拍成了電影。」山崎貴透露與九把刀一樣，年輕時都沒能追到喜歡的女生，但正是這些挫折與失敗，讓他最終走上導演之路。

九把刀（左起）、柯震東、山崎貴於東京合影。（圖／麻吉砥加提供）

談及九把刀賀歲檔新作《功夫》，山崎貴導相當佩服34歲柯震東能自然詮釋高中生角色而毫無違和；柯震東也分享，從《那些年》、《月老》到台灣首部熱血奇幻動作片《功夫》，感受到自己在表演上的成長與進步，未來也會持續努力。



活動當天戲院被影迷擠得水洩不通，九把刀與柯震東在戲院外替觀眾簽名、合照。同一時間，《功夫》27日也在彰化月影燈季帶來驚喜彩蛋，監製盧維君與主演朱軒洋出席點燈儀式，透過影像強化場景震撼度，因此特別與彰化月影燈季跨界合作，自即日起展出至3月1日。《功夫》2026年2月13日全台上映。

朱軒洋代表參加彰化影燈季。（圖／麻吉砥加提供）

【麻吉砥加提供】《功夫》導演九把刀、柯震東、《哥吉拉-1.0》導演山崎貴三人一起擺出《那些年，我們一起追的女孩》

