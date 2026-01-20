34歲梁云菲切除子宮「會加速衰老」？醫生曝：關鍵在卵巢

女星梁云菲（Nana）因罹患子宮肌腺瘤，在去年動手術切除整個子宮。她表示是在評估身體狀況後，確定自己將來不想要生小孩，於是當機立斷選擇儘快開刀，希望保住身體健康。消息曝光後，也引起部分網友討論「少了子宮是否會導致快速老化」。

梁云菲透露，自己多年來一直被診斷為子宮肌瘤，直到12月回診檢查，才確認其實是子宮肌腺瘤。肌腺瘤與肌瘤不同，病灶分布在子宮肌層內，邊界不明確，治療方式也較為受限。她長期承受劇烈疼痛與經期大量出血，就醫後決定接受子宮全切手術。

梁云菲因罹患子宮肌腺瘤，接受手術切除子宮。（圖片來源：IG nanaliangbadgal）

許多網友好奇，切除子宮後是否會影響身體狀態，甚至出現「老化加速」的情況？對此，湖南省婦幼保健院醫師吳穎嵐說明，子宮主要功能與生育及月經有關，體內雌激素的分泌來源則是卵巢。只要手術中保留卵巢，且血流未受影響，荷爾蒙分泌通常不會出現明顯變化，臨床上也不會因此出現所謂「斷崖式老化」。她指出，這類情況發生率低於1%。

依照醫師說法，梁云菲接受的是子宮全切、卵巢保留的手術型態，術後將不再有月經，但這是因為子宮內膜不再剝落，與卵巢功能無直接關係，也有助於改善她長期因經血過多導致的貧血問題。對她而言，最大的影響是未來將無法懷孕，但梁云菲也坦言，自己原本就沒有生育計畫，因此將健康放在第一位。

醫師提醒，若手術為保留子宮頸的次全切除，仍需定期檢查殘留組織；另外，部分女性自行補充含雌激素的保健品，也可能增加子宮內膜病變風險，需特別留意。

