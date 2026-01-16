34歲梁云菲認「已切除子宮」！ 痛到失控爆哭：我是不完整的女人嗎？

「國光女神」梁云菲16日公開一段手術紀錄影片，坦言因罹患子宮肌腺瘤，長期承受經期大量出血與劇烈疼痛，在評估自身狀況與人生規劃後，決定切除子宮。影片中包含她痛到落淚、在病床上哭泣的畫面，對她來說，是一段身心都相當煎熬的過程。

梁云菲說，自己這幾年一直被誤診為肌瘤，直到上個月才確認其實是子宮肌腺瘤，「這是兩件完全不同的病症」，肌瘤可以只切除病灶，但子宮肌腺瘤「唯一根治的方法，就是要切除整個子宮」。由於她本來就沒有生育的打算，加上希望一次解決多年困擾，與醫師面談後便當機立斷，在當天下午進行手術。

廣告 廣告

她回憶，手術時間約3小時，雖然過程順利，但術後恢復對她來說是一大考驗。梁云菲透露，自己有嚴重的藥物過敏，能使用的止痛藥選擇不多，只能仰賴護理人員定時施打特定止痛針。住院期間，她每天最期待的就是按下紅色按鈕，請護理人員來幫忙止痛，卻仍多次痛到忍不住落淚。

梁云菲術後忍痛復健，也花時間跟自己對話。（圖片來源：IG nanaliangbadgal）

影片中也記錄下她術後下床復健的情況，因為腹部脹氣，必須推著點滴架慢慢練習走路，有時甚至痛到直不起腰。她也分享，後來發現醫院有洗頭服務，才讓心情稍微放鬆一些，但整體仍難免感到失落。

失去子宮後，梁云菲一度陷入自我懷疑。她坦言，大家常把子宮視為女性特徵，也讓她忍不住反問自己：「那沒有子宮，我是不是就不完整了？是一個不完整的女人嗎？」不過在這段時間裡，她也重新看待自己的經歷，認為不論是打針、吃藥，還是忍受疼痛，都是一種女性的毅力與韌性。

梁云菲坦白心情，表示自己其實沒有特別開心或不開心，而是選擇理性面對，「因為我還有很多想做的事情，我需要一個健康的身體。」她也鼓勵同樣面對病痛的人，勇敢正視自己的狀況，並相信「或許我們的靈魂是沒有那麼容易被定義的，能定義自己的，只有你的內心以及強大。」

在 Instagram 查看這則貼文

𝓝. 梁云菲（@nanaliangbadgal）分享的貼文

延伸閱讀

梁云菲爆輕生未遂！「撿回一條已放棄的命」住院中：身心疾病真的很辛苦

經痛到打滾小心是不孕警訊！35歲輕熟女確診「子宮肌腺瘤」，徐明義教授揭「保卵生子」黃金策略