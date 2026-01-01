34歲爺孫戀掰了！梅爾吉勃遜突宣告單身 辣女友替他生子仍沒名分

好萊塢巨星梅爾吉勃遜分手小他34歲女友羅莎琳羅斯，但兩人會繼續共同撫養兒子拉爾斯。（圖／翻攝自Instagram／official.mel_gibson）

美國好萊塢69歲巨星梅爾吉勃遜（Mel Gibson）宣告恢復單身，與小34歲的編劇女友羅莎琳羅斯（Rosalind Ross）結束9年戀情，但雙方發布共同聲明，承諾將繼續共同撫養8歲兒子拉爾斯（Lars），「雖然結束這段人生篇章十分難過，但我們很幸運擁有一個美麗的兒子，之後將持續成為最好的父母。」

根據外媒《People》報導，梅爾吉勃遜與羅莎琳羅斯約在1年前已低調分開，兩人仍維持友好關係，共同撫養8歲的兒子拉爾斯。據悉，兩人於2014年透過共同好友認識並開始交往，並在2017年迎來兒子拉爾斯，當時梅爾吉勃遜還以《鋼鐵英雄》入圍奧斯卡最佳導演獎，當時感性表示，「還有什麼比抱著剛出生的兒子，邊聽到獲得奧斯卡提名更令人興奮的？」

廣告 廣告

不過，除了拉爾斯，梅爾吉勃遜已有8名成年子女。他與前妻羅賓·摩爾（Robyn Moore）育有女兒漢娜（Hannah）及6名兒子克里斯汀（Christian）、愛德華（Edward）、威廉（William）、路易斯（Louis）、米洛（Milo）與托馬斯（Thomas）；以及與女歌手兼鋼琴家奧克莎娜·格里戈里耶娃（Oksana Grigorieva）育有一名16歲女兒露西亞（Lucia），二人於2010年分手。在2024年9月時，梅爾吉勃遜最小的兩個孩子露西亞與拉爾斯曾一同陪伴他出席電影《怪誕夏日》（Monster Summer）在洛杉磯首映會的紅毯。

在2025年1月，梅爾吉勃遜與羅莎琳羅斯位於馬里布（Malibu）的住處，因洛杉磯野火被焚毀，當時他因工作不在家，所幸家人與寵物皆安全撤離，事後他受採訪時表示，「家人與所愛的人都安然無恙，這才是我真正關心的。」

目前梅爾吉勃遜正籌拍《受難記：最後的激情》（The Resurrection of the Christ），作為他2004年聖經題材作品《受難記》（The Passion of the Christ）的續集。該片預計分為上下兩部上映，上部暫定於2027年3月26日（耶穌受難日）於全美上映。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

砸39萬打醫美針「嘴歪臉紫」！她崩潰求助結局超展開 記者全傻眼

250元二手包驚見「隱藏寶物」！她伸手摸到這條 賣出爽賺150倍

演習吃大餐1／圍台軍演持續中 管碧玲偕大票海巡官員爽嗑五星饗宴