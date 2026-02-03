鏡報

34歲男中山高追撞聯結車 轎車「揉成鐵餅」人卡內 獲救後送醫不治

鏡報 辛啓松
何姓男子駕駛轎車高速追尾聯結車，車頭全毀。讀者提供
何姓男子駕駛轎車高速追尾聯結車，車頭全毀。讀者提供

國道一號台南仁德路段今（3日）凌晨發生死亡車禍。34歲何姓男子駕駛轎車行經南下334.3公里處時，在完全沒有減速的情況下，高速追撞前方一輛由58歲李男駕駛的聯結車。因撞擊力道猛烈，轎車車頭瞬間扭曲變形，幾乎被揉成一團廢鐵，何男卡在駕駛座時已傷重失去意識，救護員送醫後仍不治。詳細車禍發生原因仍待警方釐清。

這起奪命事故發生在3日凌晨0時許，國道警察第四大隊初步調查，34歲何姓男子獨自駕駛小轎車，行經國1南向334.3公里、台南仁德路段的外側車道時，疑似因為未注意車前狀況，竟從後方直衝，猛烈追撞同樣行駛在該車道、由李男駕駛的營業半聯結車。

目擊者指出，轎車在高速衝撞後，車頭幾乎全毀、零件散落一地，整輛車橫停在內側車道，而被追撞的聯結車後車斗則未受損，停靠在路肩。

消防員抵達現場時，發現轎車車體嚴重內縮，何姓駕駛被夾在變形的駕駛座內，已沒有呼吸心跳。消防員動用破壞器材將車體剪開，才艱難地將血流如注的何男拉出車外，隨即送往醫院急救。但仍因傷勢嚴重，凌晨宣告死亡。

國道警方初步調查，兩名駕駛均無酒精反應，排除酒駕肇事的可能。聯結車司機李男則未受傷，他向警方供稱，當時正常行駛在外側車道，卻突然感覺後方遭到重擊。

國道警方呼籲，用路人深夜開車務必隨時注意前方動態，並應保持足夠的安全距離。一旦分心或一時疏忽，極易造成難以挽回的憾事。詳細肇事原因與責任歸屬，正由國道第四大隊新市分隊進一步釐清。

聯結車被轎車追尾，但沒有明顯毀損。讀者提供
聯結車被轎車追尾，但沒有明顯毀損。讀者提供


