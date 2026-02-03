34歲男中山高追撞聯結車 轎車「揉成鐵餅」人卡內 獲救後送醫不治
國道一號台南仁德路段今（3日）凌晨發生死亡車禍。34歲何姓男子駕駛轎車行經南下334.3公里處時，在完全沒有減速的情況下，高速追撞前方一輛由58歲李男駕駛的聯結車。因撞擊力道猛烈，轎車車頭瞬間扭曲變形，幾乎被揉成一團廢鐵，何男卡在駕駛座時已傷重失去意識，救護員送醫後仍不治。詳細車禍發生原因仍待警方釐清。
這起奪命事故發生在3日凌晨0時許，國道警察第四大隊初步調查，34歲何姓男子獨自駕駛小轎車，行經國1南向334.3公里、台南仁德路段的外側車道時，疑似因為未注意車前狀況，竟從後方直衝，猛烈追撞同樣行駛在該車道、由李男駕駛的營業半聯結車。
目擊者指出，轎車在高速衝撞後，車頭幾乎全毀、零件散落一地，整輛車橫停在內側車道，而被追撞的聯結車後車斗則未受損，停靠在路肩。
消防員抵達現場時，發現轎車車體嚴重內縮，何姓駕駛被夾在變形的駕駛座內，已沒有呼吸心跳。消防員動用破壞器材將車體剪開，才艱難地將血流如注的何男拉出車外，隨即送往醫院急救。但仍因傷勢嚴重，凌晨宣告死亡。
國道警方初步調查，兩名駕駛均無酒精反應，排除酒駕肇事的可能。聯結車司機李男則未受傷，他向警方供稱，當時正常行駛在外側車道，卻突然感覺後方遭到重擊。
國道警方呼籲，用路人深夜開車務必隨時注意前方動態，並應保持足夠的安全距離。一旦分心或一時疏忽，極易造成難以挽回的憾事。詳細肇事原因與責任歸屬，正由國道第四大隊新市分隊進一步釐清。
更多鏡報報導
石虎慘遭射殺、流浪貓剝皮賣肉 越籍移工化身「山林屠夫」 中院重判8年2月
黑心牧場隱匿禽流感疫情、亂埋死雞 負責人雲晉彬收押
嘉義砂石車連環撞橫掃路邊早餐店 店面撞到變形 3人驚恐送醫
醉漢、一家四口都被丟包趕下車 醫見「網檢討家長」嘆雙標反被嘲
其他人也在看
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
Honda這款車擊敗Toyota Corolla，評選為2026年性價比最高的可靠車款
國外分析網站iSeeCars近日公布2026年性價比最高可靠車款名單，其中Honda這款車竟贏過Toyota Corolla，同時也有公布中型休旅和油電等車型名單。新車價格不斷攀升，消費者都希望能用更划算價格購入車輛同時延長持有時間，目前美國新車平均價格來到46,699美元，消費者持有車輛為11年，其養護、二手價成本每年4,251美元，對此近日國外分析網站iSeeCars就公布2026年性價比最高可靠車款名單。 首先在新車項目Honda Civic以平均價格27,768美元、持有13.5年及每年成本2,058美元評選為性價比最高可靠車款，但Civic Hybrid卻在該項目僅排在25名。而向來以高性價比著稱的Toyota，其Corolla則以25,423美元、11.3年、2,258美元排在第二，至於第三名則是Mazda 3 Hatchback 31,801美元/13.8年/2,300美元。iSeeCars公布Honda Civic以平均價格27,768美元、持有13.5年及每年持有成本2,058美元評選為性價比最高可靠車款，但Civic Hybrid卻排在第25名。再來中型休旅車方面(
Volvo建議EX30車主充電不要超過70%
Volvo EX30有提供單馬達與單馬達Range和雙馬達Performance車型，近期Volvo建議單馬達Range和雙馬達Performance車主充電不要超過70%。Volvo EX30有提供單馬達、單馬達Range與雙馬達Performance等三種車型，近期Volvo則發出公告建議單馬達Range與雙馬達Performance車主充電不要超過70%。其原因為EX30單馬達51kWh車型配置磷酸鐵鋰電池，單馬達Range與雙馬達Performance則是配置69kWh的三元鋰電池，其中三元鋰電池發現會有過熱情況，而將充電限制勿超過70%則能大幅降低此風險，倘若螢幕顯示電池過熱警告訊息也請立即停車離開車輛。好在目前尚未有收到任何故障與傷亡通報，對此英國DVSA也表示目前仍在調查與尋找解決方案，而Volvo也將會進行召回修復。EX30單馬達Range與雙馬達Performance配置的三元鋰電池會有過熱情況，Volvo建議充電勿超過70%則能大幅降低風險。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》
丟包害命狠運將1／行車紀錄曝狠司機惡劣行徑 丟包開車1分鐘後才報警
1月25日凌晨2點20分，警方接獲1名多元計程車司機林宇浚報案，說有人倒在台64高架快速道路上，警方趕抵現場時，倒臥在內線車道的男子已明顯死亡，他慘遭4車撞擊，頭部嚴重受創，肢體多處骨折。
光明燈人人能點？太歲燈專屬「這生肖」才有效！
歲末年初是點燈祈福的熱門時節，但光明燈與太歲燈的區別常讓民眾困惑。光明燈，又稱平安燈，象徵光明順遂，旨在祈求整體運勢，包含健康、人際與生活順利，不分生肖年齡皆可點，是尋求年度心安的普遍儀式。而太歲燈則專為「犯太歲」者設計，旨在化解流年沖煞，祈求平順、減少波折。廟宇多建議，犯太歲者可優先點太歲燈，再依需求加點光明燈；未犯太歲則單點光明燈即可。點燈不只是宗教儀式，更是自我整理與安定人心的傳統信仰體現，
大家都說景氣不好，豪車為什麼還是一輛接一輛賣？
如果可以將某一年一筆勾銷，你會選哪一年？相信不少人的答案就是2025年，特別是進口車商。
影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地
不是比較年輕就一定贏喔！高雄市鼓山區昨天（1日）發生一場「女人的戰爭」，一位45歲中年女子跟73歲阿嬤，在超商裡因為結帳排隊問題吵架跟打架，結果中年女子被打倒在地。
Foxtron Cavira安審合格證到手，接替Luxgen n⁷最快有望上半年上市
日前，車安資訊網合格產品資訊查詢系統中更出現Foxtron Cavira取得車輛安全審驗合格證資訊，進一步證實Foxtron將以Cavira取代原先的Luxgen n⁷，扮演未來Foxtron品牌在台灣車市電動中型休旅主力，推測最快有望上半年在台上市。
Honda Monkey等三款經典125小車系，全新配色迎接2026年式更新
Monkey 125、ST125 Dax與Super Cub C125同步換裝新色，延續復古精神注入新世代風格，Honda宣布旗下三款最具代表性的125級距迷你車款，將以全新配色迎接2026年式更新，雖然在機械與技術層面維持不變，但透過視覺風格的全面翻新，為這三款歷久彌新的經典車型注入嶄新活力，也再次展現Honda對復古設計與現代機能並行理念的堅持。
離奇！昨女童猝死 新北同戶7人「一氧化碳中毒」送醫
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導新北市土城區一處公寓民宅，清晨傳出三大四小，一共七人一氧化碳中毒！據了解，是陽台熱水器，通風不良釀禍，好險所有人送醫沒生命危險，但離奇的是，前一天下午，同一戶住處的11歲女童，因不明原因，在家身亡！目前初步排除外力介入，死因有待相驗，至於兩起案件是否相關，有待釐清。救護車，十萬火急開進巷弄內，因為傳出公寓民宅，多人一氧化碳中毒！警方到場拉起封鎖線，因為這戶人家，不只傳出一氧化碳中毒事件！週一下午，家中的11歲女童，不明原因在家中身亡。離奇！昨女童猝死 新北同戶7人「一氧化碳中毒」送醫。（圖／民視新聞）附近住戶：「說（媽媽）要叫她起來吃飯吃午餐，那個時候就往生了，說送下來的時候有CPR啦，那個小女生漂亮漂亮的乖乖的，她阿公來的時候我們都會打招呼。」離奇意外發生在新北市土城區，沿和路一處五層樓公寓，時間倒回週一下午，11歲女童睡午覺時，媽媽準備叫她吃午餐，卻發現人叫不醒，緊急送醫，已經回天乏術！女童身體沒外傷，初步排除外力介入！只是到了週二清晨四點多，家中卻傳出一氧化碳中毒事件！家中三大四小中毒，年紀最小未滿5歲，好險所有人送醫，沒生命危險！警消初步勘驗，是家中陽台放置的熱水器，通風不良釀禍！消防到場測一氧化碳數值，37ppm已經超標！離奇！昨女童猝死 新北同戶7人「一氧化碳中毒」送醫。（圖／民視新聞）附近住戶：「說有兩個小孩也送去醫院，救護車有送人上去，（有些人）還能自己走，孫子牽著去那邊坐救護車。」法醫高大成：「法醫來驗如果看得出來一氧化碳中毒，我們台灣最多的就是熱水器，所以一定會說你的熱水器有問題。」從今年一月統計到二月初，全台一氧化碳案例數一共有五件，熱水器安裝必須遵守五要原則：要安全品牌、正確型式、安全安裝、定期檢修、保持通風！不過家中11歲女童，為何在一樣化碳外洩前身亡，還有待相驗釐清。原文出處：離奇！昨女童猝死 新北同戶7人「一氧化碳中毒」送醫 更多民視新聞報導台中男闖康是美「拿安全帽猛砸貨架」 警方制伏後依毀損罪送辦毛嘉慶傳騷擾女黨工 民眾黨中評會認有調查必要：暫停該選區初選民調台積電工程師是「攝狼」！偷拍妻子友人、持未成年性影像仍免坐牢
賣得慢、卻賣到破紀錄！超會賣車的豪華品牌不在歐洲
相較其他車廠早早端出年度展望，Lexus在2025年成績單公布前顯得格外謹慎，不過結果一出手就是新紀錄。過去12 月，Lexus全球交車數成長4%，來到88萬2,231輛，連續第三年刷新品牌歷史高點。
蘇花改自撞！ 休旅車「引擎噴飛」 擦撞30人遊覽車
花蓮縣 / 綜合報導 蘇花改中仁隧道北端31日下午，發生一起車禍，一名27歲男子開車載著3名乘客北上，疑似因為恍神導致車輛失控撞擊分隔島，隨後還彈飛撞上對向載有30人的遊覽車，劇烈撞擊之下，引擎與車輛竟然直接分家，彈飛數公尺，幸運的是駕駛僅受輕傷，車內乘客也沒有大礙，至於遭到撞擊的遊覽車，含駕駛在內30人也全員平安。一輛白色休旅車，剛開出隧道，經過彎道車輛卻沒有減速，反而逐漸偏移，狠狠往中央分隔島撞上去，車輛當場彈飛，車殼碎片和零件瞬間炸裂，休旅車撞擊後彈跳起來，不偏不倚再撞上對向遊覽車，嚇得遊覽車駕駛趕緊下車查看。警方VS.乘客：「可以敘述一下當時車禍狀況嗎？，你在睡覺(對我在睡覺)，所以你都不知道(不知道)，然後我起來的時候就(車禍了)。」車禍發生在31日下午4點多，台9縣148.8公里處，蘇花改中仁隧道北端北上車道出口，當時27歲的吳姓駕駛，開休旅車載著3名乘客，要回台北上班，遊覽車則是要前往花蓮的飯店入住用餐，兩車發生碰撞。所幸休旅車吳姓駕駛只有受到輕微擦傷，其他3名乘客沒有大礙，另外遊覽車含駕駛在內30人，也無人受傷。花蓮縣警察局交通隊副隊長王雋霖：「自小車車頭全毀遊覽車車身遭其波損，那自小客車上3人(乘客)皆為輕微擦挫傷，未有大礙且表示不需送醫，現場未發現任何違禁品雙方酒測值均為零。」再看一次這驚險畫面，駕駛疑似是因為長途駕駛，一時恍神失控撞上分隔島，雖然休旅車幾乎全毀，但不幸中的大幸是所有人都沒有大礙，畢竟安全才是回家唯一的路。 原始連結
廣播辱罵「醫院害死人」 院方告到底：絕不和解！
生活中心／李筱舲報導去年一名長期洗腎的男子，因不滿醫護人員打針疼痛，竟持廣播器材在醫院廣播「院長害死我家人」等不實言論，遭院方提告。近期法院判決出爐，認定該男行為涉及公然侮辱，判處拘役4個月，可易科罰金12萬元。對此該醫院副院長強調，院方堅持醫療暴力零容忍，縱使被告多次表達和解意願，院方仍嚴正拒絕，以捍衛醫護同仁的工作環境與尊嚴。
Hyundai Mufasa官網售價調整，降2萬、入手門檻下修至85.9萬元
Hyundai總代理南陽實業去年中旬時間，正式引進全新國產中型休旅Mufasa，三種車型溝通，其中GLA等級更是設定在新台幣90萬元內可以入手。不過，在剛進入2026新年之際，儘管進口車關稅政策尚未明朗，但南陽實業率先做出動作，宣布降低Mufasa的入手門檻，根據官網的最新資訊，Mufasa現在85.9萬元起就能入手，比起之前再有2萬元降幅。
愛車停信義區停車場竟遭陌生人攀爬 車頂凹陷
北市一名男子，日前上班時把車停在信義區某地下停車場，沒想到要牽車時，驚見車身有掌痕和鞋印，抬頭一看不得了，車頂凹陷變形，事後報警並調閱監視器，竟然發現是陌生人所為。 #信義區 #停車場 #車頂凹陷 #監視器
詭！土城一家7口一氧化碳中毒 同戶前一天才傳女童猝死｜#鏡新聞
新北市土城區一處民宅今天(2/3)凌晨4點多發生一氧化碳中毒事件，造成了一共有7名住戶送醫，其中有三名孩童年紀不到5歲，所幸經治療後已經沒有大礙。而他們家中畫面也曝光，疑似就是熱水器安裝位置不通風，又緊鄰房間，才導致危險情形發生。
搭載全新開發 1.4 升渦輪油電！Suzuki 小鋼炮 Swift Sport 大改款有望今年問世
去年 Suzuki 小鋼炮 Swift Sport 退場，新一代車型何時會接棒上場成為熱血車迷的關注焦點，根據日媒最新消息，全新 Swift Sport 將於 2026 年秋季正式亮相，將導入 1.4 升渦輪搭配 48V 輕油電系統，同時外觀造型更加激進。
現代Staria追加電動版Staria Electric，續航里程400公里、10到 80%充電僅20分鐘
其實早該推出純電動版了，現代汽車（Hyundai）旗下大型MPV多功能休旅Staria，2021年全球首發，接替原有的Starex，它那星艦一般充滿未來感的造型，獨樹一格，加上超越同級距的豐富配備與數位科技，以及寬敞的空間和迷人的車價，吸引了強大的買氣，台灣在2022年2月導入，也表現不俗。1月9日在既有的內燃機動力車型之外，原廠再追加純電動版Staria Electric，它具備比同級車更出色的性能，像是400公里的最大續航里程，它將與Volkswagen ID、Buzz和Kia PV5等車型同場競爭，預計今年稍晚在歐洲和韓國先行上市。
交部整合春節與和平紀念日連假 啟動交通疏運
交通部表示，一一五年春節連假自二月十四日（週六）起至二月二十二日（週日）止，共計九天；和平紀念日連假則自二月二十七日（週五）起至三月一日（週日），為期三天。由於兩段連假時間相近，交通部已責成各疏運單位整合規劃，視為一段長天期假期，全面啟動交通疏運應變措施，以因應返鄉與旅遊人潮。在公路部分，高速公路於尖峰時段及重點路段將實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控與開放路肩等措施，並調整免收通行費時段，於二月十七日（農曆初一）至二月二十二日（農曆初六），及二月二十七日至三月一日每日凌晨零時至上午五時免收費用，鼓勵民眾避開尖峰時段行駛。省道方面，連假期間特定時段台九線蘇花路廊將禁止載運危險物品車輛及二十一噸（含）以上大貨車通行，並同步實施大客車優先措施。為分散車流、降低道路壅塞，鐵公路 ...
2026 年一月台灣電動車銷售排行榜：Toyota bZ4X 奪銷售龍頭、Luxgen n7 仍在前三
2026 年一月份的台灣電動車掛牌數據出爐，和去年十二月相比，今年一月的台灣電動車市場總銷量衰退不少，從超過 7,000 輛下滑到僅有 1,100 輛左右，主要原因在於去年十二月爆量交車 5,124 輛的特斯拉 Model Y 下一批新車仍未到港。