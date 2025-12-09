34歲男侵犯女童還騷擾半年 遭逮竟「絕食抗議」要法院派律師下場曝

新加坡一名34歲印度籍男子穆卡皮萊·帕扎尼維爾（Mookkapillai Pazhanivel）因性侵一名12歲女童，被新加坡高等法院判處15年監禁及14下鞭刑。圖／翻攝自pexels

新加坡一名34歲印度籍男子穆卡皮萊·帕扎尼維爾（Mookkapillai Pazhanivel）因性侵一名12歲女童，被新加坡高等法院判處15年監禁及14下鞭刑。

根據外媒報導，2022年4月17日，受害者透過Telegram與穆卡皮萊聯繫，並告知自己年僅12歲。而穆卡皮萊仍要求見面，隔日他在第六大道地鐵站與女童碰面時，將她帶至附近一處僻靜草地，對其進行性侵犯。女童自述「當時其實什麼感覺都沒有，只是感覺自己很骯髒，因為知道自己做的事情不太對」。

事後穆卡皮萊多次傳訊要求再見面，女童則於4月26日要求他停止騷擾；然而同年9月，穆卡皮萊又以其他帳號向她發送露骨訊息。直到10月8日，女童向母親吐露遭遇，隔日報警。

法院開庭後，副檢察官姜克岳指出，穆卡皮萊在整個訴訟過程中行為惡劣、毫無悔意。他曾聲稱要絕食抗議，要求法院為他指派律師；但檢方認為這只是阻撓審訊的手段，並指出他早在法律援助被撤銷後便拒絕聘請辯護律師。

此外，穆卡皮萊不僅指責受害者，還無根據地聲稱遭警方粗暴對待。10月29日被裁定罪名成立後，他癱坐在座位上，並拒絕回應其他已撤銷的九項指控相關提問。檢方指出，穆卡皮萊始終以化名與受害者聯絡，拒絕透露真名，使警方初期難以鎖定身分。最終在受害者協助安排見面後，警方於2023年3月21日將其逮捕。

穆卡皮萊原訂於12月5日對另一項指控認罪，其餘八項在量刑時併同考慮。然而他在庭上對檢方事實陳述提出異議，高院法官徐愛丹因而駁回其認罪意願。目前高院已完成本案的量刑，針對其他指控，州法院將另行開庭審理。



