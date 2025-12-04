34歲男無差別殺9人！嗆警「找不到我」仍在逃 進出監獄6次身分遭起底

網傳姚姓嫌犯稱「身上背著3把刀」，嗆警方「定位找不到我」。圖／翻攝自微博

日前網傳中國吉林省松原市發生一起「惡性案件」，該名嫌犯為了報復社會「無差別攻擊致死9人」，且目前仍在逃，一名網友還發出一段影片，嫌犯稱自己身上背著3把刀，嗆警方「找不到我」；消息一出該名嫌犯也遭起底。

一名網友2日在社群發文，指出吉林松原發生一起惡性案件，無差別攻擊致死9人外，還傳出一份協查文書，指出姚姓男子（身分證字號：220722199105063410）有重大犯案嫌疑，其34歲、中等身材，身高約165至170公分，方圓臉、黑色中長髮、皮膚偏黑，案發時上身穿黑色衣服，下身穿黑色褲子及運動鞋；並標示請各單位立即進行工作，如有線索第一時間上報縣局情指中心。

根據中國媒體報導，2日晚間，警方表示協查通報仍有效，具體案情不方便透露，不過正在追捕姚姓嫌犯；3日凌晨，一名林姓男向媒體爆料，稱曾與姚男被關押在長嶺縣看守所，「他進來是因為偷竊，一來就感覺跟很多人很熟，後來了解到，他已經進進出出至少6次了，基本是因為盜竊。」

網傳姚男犯案照片，提醒身邊人不要出門。圖／翻攝自微博

林男形容姚男在看守所「挺能嘮」，個子瘦小，然而林男去年下半年才剛出獄，今年6月姚男剛出獄就加了林男的微信，稱「想去南方發展」，不過林男表示「去年在裡面我就跟他說過，出去找個廠打工，幹啥都比偷偷摸摸好，沒想到這次出來他還是重操舊業，還弄出了人命。」林男坦言，沒想到才向姚男勸說自首，就被刪除好友。

目前姚男仍在逃，社群也陸續傳出姚男犯案照片，更提醒身邊人「不要出門」，引起網友憤慨表示「這種應該死刑」、「無差別殺人很混帳」、「連這種犯罪都會忍不住再犯，更何況吸毒控制不住人」、「這種人還放出來幹嘛？禍害人間啊」、「狗改不了吃屎」。



