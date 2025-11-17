34歲男車禍後突不治 警消籲有無外傷都應就醫檢查

（中央社記者曹亞沿新北17日電）新北市新店日前發生機車與腳踏車碰撞2死車禍，機車騎士徐男事發後一度正常活動，自行就醫後突失去意識搶救不治。警消籲，車禍後有無外傷都應就醫檢查，避免內出血等情況。

新店區民族路15日下午3時許發生車禍，34歲徐姓男子騎機車沿民族路往中正路方向行駛，行經大豐國小時，突然與右側騎出的腳踏車發生碰撞，徐男與騎腳踏車的86歲劉男當場倒地。

警消獲報到場，雙方酒測值皆為0，徐男手肘、頭部受傷，送醫後陷入昏迷，劉男也頭部受傷，2人搶救後仍不治。檢察官昨天已相驗完畢，確切死因須待解剖後釐清。

新店耕莘醫院今天表示，15日下午陸續收治2名傷者。第1人為86歲劉姓患者，送抵急診時情況危急，醫院立即啟動創傷小組，經搶救後仍在晚間近8時宣告不治。

第2名收治者為徐男，當天下午3時31分徐男自行步入就醫，3時55分檢查時意識改變，立即啟動急救措施全力搶救，但仍於晚間6時許不治。據了解，當時醫院在為徐男做檢查時，徐男表示胸口疑似撞到有點痛，醫院打完止痛約隔10分鐘就突然失去意識。

徐男的父親昨天受訪時指出，兒子之前身體狀況正常，「壯得跟牛一樣」，車禍發生後還可自行走入醫院填寫資料，不懂怎會突然離世。

新北市消防局說，當時救護車載徐男至耕莘醫院急診室，抵達醫院入口時徐男說要去附近拿午餐再自行就醫，救護人員便讓他下車，期間談吐、意識都正常無異狀。

消防局也呼籲，發生車禍後無論有無外傷，仍應就醫檢查，避免有撞到頭部、內出血等情況而不自知。（編輯：方沛清）1141117