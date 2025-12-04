34歲男「跨縣隨機殺人」9人亡！囂張嗆警：根本抓不到我

大陸中心／彭淇昀報導

中國吉林省近期連續傳出多起駭人案件，34歲的姚姓男子疑似懷抱「報復社會」的念頭，先後在松原市長嶺縣及與其相鄰的白城市通榆縣犯下隨機攻擊，多方傳聞指出，死亡人數恐已達9人。警方已展開全面搜捕，但對外仍未交代案情細節。更離譜的是，姚男在逃亡途中竟與朋友視訊，還大言不慚嘲笑警方「抓不到我」，態度囂張，引發網路強烈反彈。

34歲的中國男子疑似懷抱「報復社會」的念頭，先後在松原市長嶺縣及與其相鄰的白城市通榆縣犯下隨機攻擊，死亡人數恐已達9人。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據陸媒《極目新聞》報導，通榆縣公安於2日發布協查通告指出，長嶺縣近日發生重大暴力事件，並點名姚男為主要嫌疑人，通告中列出其特徵，包括身高約165至170公分、黑色中長髮、穿著黑衣、黑褲等。

由於警方對案情保持緘默，坊間各種消息滿天飛，有說法指出長嶺縣7死、通榆縣2死，但都未獲官方證實。

知情人士透露，姚男今年6月才出獄，過去因多次偷竊而前後入獄，是當地看守所的「熟面孔」。據稱他原本說要到南方工作，但最後仍舊回到犯罪舊路。有一派說法認為，他疑似行竊時被屋主撞見，在逃脫時傷人，自知罪行加重，竟萌生「既然難逃一死，不如多做幾件」的極端念頭。

消息人士指出，他先在長嶺縣犯案，接著於12月2日在通榆縣再度下手，之後逃往乾安縣。當地居民形容，警方大動作搜索，使不少人夜裡不敢獨自回家，甚至結伴在公共場所待到天亮；各學校與機關也緊急向民眾發布安全提醒。

網紅「李老師不是你老師」也在X平台上公開一段視訊畫面，影片中姚男一邊逃亡、一邊與友人通話，自稱身上帶著3把刀，還譏諷警方根本無法鎖定他的定位，就算知道大概方向也抓不到他。他甚至語出狂言「能多活一天算一天」，囂張態度讓大批網友怒火中燒，痛批「瘋魔成性」、「瘋到極點」、「早點抓到免得再害人」、「這種人早點死比較好」。

此外，一位知情人林剛（化名）指出，在看守所期間，姚男個性外向、人際手腕不差，但身世坎坷，雙親早逝、也未成家，右手還有刺青。案發消息一出，他曾想傳訊息勸對方投案，卻發現對方已將他封鎖。

截至目前，吉林警方僅表示，追捕行動仍在進行，尚未公布具體死傷數與犯案動機。

不良行為，請勿模仿！

