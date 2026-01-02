34歲穆斯林成紐約史上最年輕市長 曼達尼元旦宣誓就任

34歲的曼達尼（Zohran Mamdani）美東時間1日正式宣誓就任紐約市長，成為該市歷史上首位穆斯林市長，同時也是首位南亞裔及首位出生於非洲的市長。這位民主黨籍政治家承諾將以民主社會主義理念治理這座美國最大城市，為勞工階級帶來變革。

曼達尼正式宣誓就任紐約市長。（圖／美聯社）

曼達尼在市政廳地下一座廢棄地鐵站舉行的午夜宣誓儀式中，將手放在《古蘭經》上完成就職宣誓。稍後在當日中午的公開就職典禮上，美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）再次為這位政治英雄主持宣誓儀式。曼達尼在典禮上向歡呼的群眾表示：「從今天開始，我們將以擴張性和大膽的方式治理。我們可能不會總是成功，但絕不會被指責缺乏嘗試的勇氣。」

曼達尼明確表達其政治立場，強調「我是以民主社會主義者身份當選，也將以民主社會主義者身份治理」。他表示不會因為害怕被視為「激進」而放棄原則。桑德斯在主持宣誓前告訴群眾，曼達尼想要實現的大部分目標，包括對富人增稅，根本不算激進。

就職典禮在市政廳南方被稱為「英雄峽谷」的百老匯路段舉行觀禮派對，數千民眾在嚴寒中聚集觀看。

曼達尼的支持者在寒風中觀禮。（圖／美聯社）

曼達尼在就職後立即展開工作，撤銷了前任政府自2024年9月26日以來發布的多項行政命令。他隨後前往布魯克林一棟公寓大樓，宣布重振專門保護租戶的市政辦公室，並成立兩個專注於住房建設的工作小組。

