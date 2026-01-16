34歲「國光女神」梁云菲切除子宮！罹患婦科疾病每月大量出血、劇痛

34歲女藝人梁云菲（Nana），早期從節目《國光幫幫忙》出道，因外型美豔，有「國光女神」之稱。今（16日）她坦承因確診子宮肌腺瘤，每月生理期都會大量出血、伴隨劇痛，考量自身沒有生育計畫，決定切除子宮。

梁云菲說自己有子宮肌腺瘤，每次月經來潮都會大量出血、劇烈疼痛，還有許多不明的血塊，唯一根治方式就是切除子宮。她坦言，自己並沒有打算生小孩，5天前跟醫生面診完，立即決定當天下午摘除子宮。歷經3個小時的手術，梁云菲被推出開刀房，躺在床上啜泣。

由於梁云菲對藥物嚴重過敏，可以使用的止痛藥不多，住院期間最期待護理人員施打止痛針；她也公開術後滿肚子都是氣、需要推著點滴架練習走路的畫面，令人心疼。梁云菲切除子宮後，曾認為自己失去女性特徵之一，就不再是完整女性，為此上網尋找解答，「但想想這段時間，我也很勇敢很努力，不管是打針吃藥忍受痛，我想這也算是女性的毅力，一起勇於面對自己的韌性，或許我們的靈魂是沒有那麼容易被定義的，能定義自己的只有你的內心以及強大。」

稍早，梁云菲宣布自己出院返家，感謝大家的關心，「我並沒有因為這件事，開心或不開心，反而沒甚麼情緒，就是當機立斷的處理完，因爲我還有很多想做的事情，我需要一個健康的身體。」她感謝2026年精彩的開局，也謝謝自己依然果斷、勇敢。

