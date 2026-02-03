340萬退休金險歸零！台中婦信了「主任檢察官」 還好先做這件事

〔記者許國楨／台中報導〕「如果真的涉案，檢警會要求我交出銀行帳戶跟密碼嗎？」76歲林姓老婦昨天神情焦急，走進台中市第一分局民權派出所，短短一句話，卻讓現場員警瞬間提高警覺，所長李建興、員警王俊奇及劉家齊察覺有異立即上前關懷，當場拆穿老掉牙假檢警詐術，成功保住她大半輩子攢下的340萬退休金。

經查，林婦近日加入一個名為「黃金投資方案」的通訊軟體群組，對方頻頻鼓吹穩賺不賠、獲利驚人，讓她動念準備投入畢生積蓄340萬元，未料不久後，另一名陌生人主動加好友，自稱是警方人員，聲稱她所參與的投資涉及「黃金吸金案」，案件已由「主任檢察官」指揮偵辦。

廣告 廣告

期間對方不斷以「偵查不公開」為由施壓，要求林婦全程配合調查，交出銀行帳戶與密碼，甚至警告若不照做，名下資產恐遭凍結，精準操作司法名詞與恐嚇話術，製造恐慌，讓林婦不知不覺中一步步配合指示，警方立即向林婦說明，真正檢警機關不會以簡訊或通訊軟體辦案，更不可能要求民眾交付帳戶密碼或指示轉移、代管資金。

林婦坦言已將網路銀行帳號及密碼告知對方，並打算依其指示設定約定帳戶，警方聽聞後立刻繃緊神經，馬上協助林婦變更銀行帳戶密碼並檢視帳戶交易紀錄，所幸尚未有異常金流，成功即時阻斷詐騙集團後續操控，保住其高達340萬元的退休金，事後林婦頻頻向警方致謝，直呼「還好有走進派出所問一句」，也慶幸曾在社區聽過警方防詐宣導，才能在最後關頭做出正確選擇。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

2/2 威力彩頭獎飆8.7億 今彩539、3星彩、4星彩獎號也出爐啦！

注意！台74線2025年超速開15478件 這支新桿開3521件賺千萬

北投公館路倉庫大火濃煙狂竄 北市75消防急灌救

傳蘋果M6不會採用台積電最新2奈米 基於這項考量

