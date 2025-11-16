340 公斤稱霸臥舉！楊森奪世錦賽金牌再創佳績

2025年世界公開裝備健力錦標賽，我國楊森選手榮獲男子組120公斤級臥舉項目金牌

賴清德總統於第一時間拍發賀電，肯定楊森優異的表現

我國健力選手楊森在羅馬尼亞克盧日那波卡參加「2025 年世界公開裝備健力錦標賽」展現卓越實力，於當地時間 11 月 15 日順利完成賽程，奪下男子 120 公斤級臥舉金牌。賴清德總統在獲知捷報後，第一時間拍發賀電，肯定選手的優異表現，並勉勵代表隊持續奮戰，為自己與國家爭取最高榮耀。

運動部表示，本屆世錦賽進行至第 6 日，在男子組 120 公斤級項目中，我國由楊森與林鴻麟出賽。曾於 8 月成都世運會摘下超重量級金牌的楊森，本次同樣備受矚目。他在臥舉項目三次試舉全數成功，以 340 公斤的成績擊敗烏克蘭選手 Bychkov Oleksiy，為我國再添一金。蹲舉部分雖未突破自己於世運會創下的 453.5 公斤世界紀錄，但仍以 435 公斤奪下銀牌，並以穩定表現拿下總和項目銅牌，本次個人收穫 1 金 1 銀 1 銅。

另一名選手林鴻麟則在硬舉項目繳出亮眼成績，以 365 公斤奪得銀牌。男子 120 公斤級兩名選手皆有獎牌入袋，表現可圈可點。

運動部說明，截至賽事第 6 天，我國代表隊已累計獲得 8 金 11 銀 7 銅。最後一天的比賽將由林俐宸、田基森及巫翊俅出戰女子 84 公斤級及男子 120+ 公斤級賽事，期待選手們持續展現訓練成果，為我國再創佳績。