3400項證物審到天黑 柯文哲火力全開嗆賴清德：你比小英還爛

柯文哲再度開嗆賴清德。馮茵攝

台北地方法院時隔41日再度審理京華城弊案、政治獻金案，11日為提示證據程序，民眾黨前主席柯文哲庭訊期間頻頻批判台灣司法，豈料庭後仍不停歇，隔空喊話總統賴清德：「不要把司法當政治工具，你比小英還爛！」

今天為京華城案提示證據程序，由檢辯雙方對200多卷證據表示意見，這200宗卷證包括偵查的148宗卷證，以及審判時新增的30餘宗卷證。

庭訊時間從上午9點30分開始晚間6點15分結束，柯文哲庭後受訪表示，今天提報3400項證據，「庭上審判長說台灣的司法很脆弱，我跟他講，你有沒有想過一般老百姓，面對國家機器是更脆弱的，最後法官有問每個被告的意見，所有被告都說他們否認犯罪，只有彭振聲說他是最慘的。」

「彭振聲是家破人亡，他不想再講了，我最難過的是你們對付柯文哲一個人，為何要傷害這麼多人？」柯文哲繼續訴說委屈，隨後話鋒一轉，批評檢察官騙取搜索票羅織罪名。

此外，柯文哲日前在直播節目中與黃國昌同框，「我才跟黃國昌講說，你不要吹牛，你說你的D槽很滿，你越是這樣講，他們越是有興趣，就找個理由去抄你家、你的辦公室，然後沒收電腦，在裡面再找資料來編。」

最後，柯文哲再度喊話賴清德「不要把司法當政治工具，你比小英還糟糕！」



