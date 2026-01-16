347億賭后淪囚犯！吳佩慈準婆婆在美被捕 涉違移民法關押塞班島

吳佩慈準婆婆崔麗杰疑簽證過期被捕。（翻攝自吳佩慈ig／美國懲教部）

女星吳佩慈與中國富商紀曉波長年定居香港，雖未正式結婚但已育有4名子女，情同夫妻，然而，這對「豪門情侶」的家庭近日再生波瀾。美國移民和海關執法局（ICE）證實，紀曉波68歲的母親、曾被譽為「347億賭后」的崔麗杰，已於當地時間13日在美國屬地塞班島遭到逮捕，目前崔麗杰因涉嫌違反美國移民法律，被關押在蘇蘇佩的懲教監獄中，震驚各界。

根據《太平洋島嶼時報》報導，崔麗杰身為塞班島（Saipan）的重要外國投資人，應持有有效的E‑2C長期投資簽證，但該簽證疑似已經過期。崔麗杰曾是香港上市公司「博華太平洋國際」的大股東，該公司於2014年進駐塞班島後，獲得當地唯一的賭場開發商牌照，鼎盛時期個人淨資產高達11億美元（約新台幣347億元）。然而，該帝國近年陷入經營危機，公司已於2024年4月申請破產保護，負債金額高達1.658億美元（約新台幣53億元）。

崔麗杰與其子紀曉波在塞班島的投資案可謂爭議不斷，2018年，其經營的豪華賭場便被爆出利用「旅遊簽證」非法僱用大量中國公民進行勞動，隨著爭議發酵與經營不善，該賭場已於2020年被迫關閉。此外，紀曉波本人在兩年前也被週刊報導，遭美國聯邦調查局（FBI）盯上通緝，儘管當時吳佩慈曾委託律師強硬發聲反擊，指稱報導子虛烏有，但如今崔麗杰在塞班島正式被捕，再次讓紀家在美的法律困境成為焦點。

針對此逮捕行動，華盛頓智庫「民主防衛基金會」（FDD）研究員Cleo Paskal在社群平台上指出，崔麗杰是這家價值數十億美元賭場的核心人物，這次被 ICE 逮捕具備指標意義。她同時點出，塞班島目前的移民政策仍允許中國公民在無簽證的情況下抵達，這也使得該地成為地緣政治與移民法律攻防的灰色地帶。目前移民法庭的聽證會日期尚未敲定，這名昔日的商界女強人何時能重獲自由仍是未知數。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





