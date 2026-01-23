3472億教育預算卡關 教育部：恐影響學校電費補助、社教館改善

115年度中央總預算卡關，教育部次長朱俊彰說明可能受影響的教育預算項目。（林縉明攝）

中央政府總預算卡關，今年度教育部總預算達3472億元，目前立法院僅同意4項計畫先行動支，金額22億元，約僅占整體教育預算0.6％。教育部今天表示，教育預算未審除新興計畫無法執行，學校電費補助、社教館節能改善等也會受影響，期盼能跟朝野立委溝通說明，讓預算能夠順利執行。

教育部昨晚在臉書發文指出，今年度教育部總預算達3472億元，教育預算關乎全民與孩子的未來，教育部尊重國會職權，可以刪減、凍結預算或附帶意見，但教育預算環環相扣，若僅同意零星計畫、不進行整體預算審議，將直接影響整體教育政策執行，希望立法院盡速完成審議。

教育部次長朱俊彰、主秘林伯樵今天於全國大學校長會議受訪，回應教育部預算議題。朱俊彰表示，教育部非常願意針對預算跟朝野立委說明，但目前除新興項目，即便是延續性預算可先行支用，但後續可能因為立法院刪減、凍結預算，恐怕需要向已經接受補助的學校追回補助。

朱俊彰補充說明，新興計畫項目約31億元，當中有22億元拉出來先行審查，另有一些是既有預算，但是擴增額度涉及館所及國立大學或節電補助；最大部分則是既有預算，雖然可以先行執行，但後續審查會面臨刪減、凍結，如果先執行，萬一審查有刪凍，未來可能還要追回。

朱俊彰說，過往每年10月、11月左右，就可得知預算刪減、凍結的金額，現在要等實際審查才知道，期待115年度教育部預算，可以跟朝野委員溝通說明，讓預算能夠盡早實際執行。

