35下游店家曝！龍忠蛋行外流4萬毒蛋 消費者哀號：天天吃可求償嗎？

〔記者張軒哲／台中報導〕毒雞蛋事件持續延燒！彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋因檢出農藥芬普尼超標，11月5日起遭移動管制，中市梧棲區龍忠蛋行誤進毒蛋並售出，台中市政府公布購滿龍忠蛋行35家旅宿與餐飲名單，沙鹿陶藝家陳金旺表示，「有一間是每天光顧的早餐店，可求償嗎？」

彰化地方檢察署17日搜索該蛋行，林姓業者訊後涉嫌違反食安法等罪，諭令20萬元交保。龍忠蛋行供應的下游店家集中於梧棲、龍井、清水與沙鹿，陳金旺表示：「太幸運了，毒雞蛋沙鹿三家中獎，其中一家我幾乎天天吃，可求償嗎？梧棲才非洲豬瘟，現在又毒雞蛋，台中怎麼了？」

