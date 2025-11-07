35位綠委組「東北亞促進會」 邱志偉推動台日韓經濟安全一體化 15

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

「立法院東北亞區域經濟、安全合作促進會」今（7）日上午在立法院正式成立，由立委邱志偉擔任發起人兼會長，共有35位跨委員會的立委加入，是立法院目前最大的促進會組織。邱志偉表示，台日韓早已是「命運共同體」，三國不僅在半導體、能源、防災與觀光領域緊密相連，更是亞太區域安全的關鍵支柱；他強調：「我有事就是你有事，你有事就是我有事」，呼籲三方建立制度化合作機制，推動經濟安全一體化，為印太和平共同發聲。

邱志偉指出，台日韓三地人口合計約2億人，GDP總量超過6兆美元，是全球最密集的高科技與高消費市場。在觀光上，台灣赴日本旅客每年約600萬人次，台日兩國觀光往來皆達百萬人次以上。韓國與台灣類似，韓國每年赴日本旅客約880萬人次，韓國來台旅客也有達100萬人次左有，而我國赴韓旅客也高達143萬人次，台日韓三邊之間亦保持密集互訪。

邱志偉並強調，本促進會不是聯誼性質，而是「工作導向、行動為先」，將每1至2個月規劃赴日本與韓國國會交流，就半導體供應鏈、安全與防災、能源韌性及文化產業等議題展開討論。他強調：「我有事就是你有事，你有事就是我有事，這正是台日韓安全合作的核心。」

立法院副秘書長張裕榮代表立法院院長韓國瑜致意表示，立法院將提供必要行政支援，協助促進會推動跨國交流與合作，使運作更加順利。外交部次長葛葆萱指出，日本與韓國近年在多邊與雙邊外交場合中，都多次重申台海和平的重要性，顯示三國安全情勢緊密連結，外交部期待促進會成為推動三邊國會交流的重要平台。

經濟部次長江文若補充說明，日本、韓國皆為台灣重要經貿夥伴，三國在半導體與新興科技領域具有高度互補性。台灣擁有完整的半導體製造與封測供應鏈，韓國在記憶體與電子系統具全球領先地位，日本則掌握材料與設備關鍵技術。她強調，透過三方合作，可強化亞太供應鏈韌性，形成互利共榮的產業連結。

日本台灣交流協會總務部長柿澤未知談到，台日關係非常的密切，已是兩國共識，日本樂見台日韓三邊交流持續深化，並將持續「重視台海和平及區域穩定」。他也說到，在韓國的APEC峰會上，首相高市早苗向習近平談到對台海和平安全的重視與重要性。在川普訪日時，高市早苗也重申相同的立場。

駐台北韓國代表部經濟科長金優赫指出，近期於韓國慶州舉行的 APEC 會議強調亞太合作與和平的重要方向，台日韓三國可在經濟、產業與國會外交層面建立更緊密的聯結。他表示，促進會的成立將成為推動三邊合作的重要契機，未來期待創造更多直接互動與政策交流。

會議最後，邱志偉表示，促進會成立只是起點，未來將以制度化交流、具體議程與定期互訪，推動台日韓在經濟共榮、安全互信、文化互惠 上持續深化合作，共同為印太區域和平發展與供應鏈穩定貢獻力量。

邱志偉最後重申，預期接下來將常態性、任務導向性質的帶領本會副會長們訪問日本、韓國，推動台日韓三國的經貿與安全等多邊關係的合作，並為台灣的外交空間拓展更多的可能性。

今日有立委到場支持，包含立委陳冠廷、王義川、王美惠、鍾佳濱、郭昱晴、蔡易餘、陳俊宇、郭國文、許智傑、羅美玲、賴惠員11位同被推舉為副會長。

照片來源：邱志偉辦公室提供

