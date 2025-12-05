35元戰勝飢餓！桃園南門市場「比臉大」雙蛋蛋餅，酥脆爆棚CP值天花板

走在桃園文化街、接近南門市場周邊時，街口總是飄出陣陣的香氣，聚集了許多早餐，街口總是飄著一股迷人的煎餅香，那是油與麵糊在鐵板上滋滋作響的聲音，也是許多桃園人一天活力的開始，這家 「雙蛋蛋餅/蒸餃小籠 包」的早餐攤位，外觀樸實，但只要靠近，就會被香味拉住腳步，同家還有販售手工製作的蒸餃和小籠包。

攤位位於文化街騎樓下，屬於市場風格的早餐小攤，但整體動線清楚、環境乾淨，

煎台、醬料區、備料區各自分開，老闆和闆娘戴著手套、口罩，製作時非常專注。

大煎檯上頂多一次只能煎二份雙蛋蛋餅，因為個很大，需要大面積才能煎製，買的份量多時需要排隊等久一些些…

可以見到這雙蛋蛋餅真的超大一片!真的是比臉大的蛋餅，超大一份~

因為使用的油較多，所以建議要重口味趁熱會比較好吃，建議刷點辣椒也比較解油膩。

看到這份蛋餅時，真的會讓人驚呼~也太大了吧！

金黃酥脆的外皮，油泡散布在表面，呈現香脆誘人的樣貌。

外層薄脆，半煎炸的方式，一定要趁熱吃口感會比較好，相當酥脆!

在咀嚼時，能感覺出煎餅的麵皮香越嚼越明顯，但老實說還是真的蠻油的，偶爾嚐嚐還可以。

小籠包40元

圓圓胖胖的小籠包反而比較少人購買，原本蒸餃小籠包會在振聲附近出沒，後來就固定在文化街上，以價格來說真的蠻經濟實惠的。

外皮帶厚度，但蒸後柔軟蓬鬆，內餡則是紮實的肉餡與蔥香。

中式早餐可以吃到的飽足感，這家真的是俗擱大碗，雙蛋蛋餅35元佛心的價格與滿滿誠意，可能是店家會這麼受歡迎的原因，可能不是這麼適合我，嚐嚐鮮可以，喜歡類似像炸蛋蔥油餅的朋友可以試試。

雙蛋蛋餅/蒸餃小籠包

地址： 330桃園市桃園區文化街36號

電話號碼：0933 106 598

營業時間：07:30–12:30(週一、四公休)

文章來源：VIVIYU小世界