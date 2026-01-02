35公尺高空作業無護具 桃園工人玩命畫面流出

桃園勞工命懸空中！無安全帶吊臂散步被檢舉。(圖/勞動局資料照)

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園區大興西路三段一處興建中工地，2025年12月31日上午驚傳駭人畫面。一名網友目擊一名工人僅戴安全帽，身上完全沒有配戴安全帶或其他防護具，竟直接走在距離地面約10層樓（高度約35公尺）的塔吊吊臂上。工人每踏出一步都搖搖晃晃，宛如走在高空鋼索上，畫面讓目擊民眾怵目驚心，紛紛直呼「太可怕了」，隨即將影片上傳網路引發熱議。

事件曝光後，桃園市勞動檢查處當天接獲民眾檢舉，立即派員趕赴現場進行勞動檢查。勞檢處營造業科科長魏光甫表示，依據《職業安全衛生設施規則》第281條規定，凡高度2公尺以上、具有墜落危險之高處作業，雇主應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要防護具，業者明顯違規。

勞檢處初步認定，業者違反《職業安全衛生法》相關規定，可依法處新臺幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，並要求立即改善缺失，以確保勞工職場安全。魏光甫強調，勞工生命安全無小事，任何高空作業都必須落實完整防墜措施，絕不容許僥倖心態。

後續追蹤檢查中，勞檢處於1月2日再次派員至現場複查。結果發現，當天實際從事塔吊作業的工人有配戴背負式安全帶，網友所拍攝影片因拍攝角度關係，未能清楚呈現安全帶細節，因此該名「無護具行走」畫面並非作業人員本尊？不過，現場仍查獲其他安全缺失，包括鋼筋未裝設保護套、部分樓梯未設置護欄等，勞檢處已依規定對業者開罰，罰鍰同樣落在3萬元至30萬元之間，並持續要求業者限期全部改善。

勞檢處呼籲，各營造業者應加強工地安全管理，全面落實高處作業防護措施，工人自身也要提高安全意識，拒絕從事無防護之危險作業。相關單位將持續加強工地巡查密度，避免類似事件再度發生，保障所有勞工的生命安全。