35噸級巡防艇加入恆春海巡隊 強化執法能量

記者孫建屏／綜合報導

海巡署艦隊分署新式35噸級巡防艇第41艘PP-3531艇，由中信造船股份有限公司建造完成交艇，今（3）日由分隊長謝競家正式接艇，自高雄港出發返航第14（恆春）海巡隊後壁湖，並於返港後辦理祈福儀式，正式成為守護國境之南的新生力軍，進一步強化執法能量、急難救助及為民服務品質。

艦隊分署表示，35噸級巡防艇為「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」重點建案之一，全長22.35公尺，船寬5.12公尺，吃水1米，採噴水推進器設計，具備船速快、吃水淺及高機動性等優勢，經海上公試驗證，最高船速可達45節，續航力約600浬，能迅速投入海上各類狀況處置，並配備有高壓水瞄，最大射程達60公尺，可有效驅離越界船舶並支援滅火作業。

艦隊分署指出，恆春海巡隊所轄屏東海域，具有豐富漁業資源，也是民眾海域遊憩活動熱門地點，該隊秉持「時間即生命、速度即希望」的核心目標，將持續致力守護臺灣南端的海域安全；如民眾於海上有需要，請撥打「118」海巡服務專線，海巡人員將於第一時間迅速提供協助。