35坪侘寂宅描繪一家三口與兩隻貓的靜謐日常！二進式玄關、精品展示櫃、風格更衣室，好美！

位於桃園市區的35坪毛胚屋，原始公領域周圍有大樑，且灑水頭位置偏低，設計師瞭解問題及屋主需求後，以屋主喜愛的侘寂風格為核心，透過精湛工藝、豐富材質交織，藉由百葉窗引入光線流轉，讓侘寂的質地在時光中緩緩顯影，實現一家三口與兩隻貓咪的寧靜住宅空間。



一入玄關，鏡面與不鏽鋼構築出層疊的視覺景深，加入青玉大理石成為低調卻鮮明的視覺亮點，玻璃磚牆圍塑出穿鞋椅的端景，加入玻璃拉門，型塑二進式玄關，也增加通透感與光影變化。公領域串聯客廳、餐廳、開放式中島廚房，運用礦物塗料、溫潤木紋與暖黃光鋪陳，融入金屬與石材的冷暖對映，地面人字拼木地板與無縫地坪完美結合，天地壁烘托侘寂風的靜謐與留白之美。公領域以天際線結構為主軸，對稱的木紋包樑，構築山形的視覺語彙，內部隱藏照明。電視牆深淺配色製造層次，石材矮檯具有收納機能並設置貓洞，充分利用坪效，規劃儲藏室，不僅可收納清掃用具、行李箱，也整合貓砂盆、用品級貓咪休憩區，使寵物與生活和諧共生。餐廳背牆結合了雙隱藏門與展示櫃，機能多元，展示櫃的仿石材PU板，讓光影與材質交錯延伸，視覺更簡潔。開放式廚房增設中島，擴大料理及備餐檯面，讓烹飪更為順暢。

主臥以光廊連結更衣室與休憩區，溫潤木質調與弧形曲線，營造沉靜的睡眠氛圍。更衣室結合吊掛、抽屜與穿衣鏡，讓衣物收納有條不紊，次臥窗邊的書桌，在睡前也能享受專屬的Me Time閱讀時光。

多元異材質結合，卻能呈現和諧之美，呼應整體侘寂基調，讓生活儀式感在細節中靜靜綻放。

