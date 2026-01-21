35坪日式LDK，木質與清水灰構築無印風閒適生活

編輯 游芷涵｜圖片提供 解構空間設計

小編帶你看好宅

這間35坪的新成屋，以溫潤的木質語彙貫穿整體空間，形塑出素雅而寧靜的無印風格。自然日光輕柔灑落，搭配低矮家具與大面積留白，使空間在安靜中得以呼吸，緩緩展開屬於日常的生活美學。透過日式LDK的配置，公共空間回歸最純粹的生活狀態，在簡約之中蘊含溫度與秩序，勾勒出舒適而溫馨的居住氛圍。



客廳電視牆以清水模施作，保留材質最原始的痕跡，呈現自然質感與結構重量，形塑穩定的視覺節奏與比例關係；一側的木質格柵則為空間增添層次與溫潤氣息。懸浮式木質平台由牆面自然延伸，弱化家具量體，使視覺更加輕盈。天花橫亙的大樑以光帶修飾樑柱線條，並透過柔和的圓弧收邊，降低結構所帶來的壓迫感。書房以半開放式設計與客廳相連，沙發背後的鐵道磚矮牆搭配 L 型木作，恰到好處地界定場域；長虹玻璃的運用，讓空間能依需求靈活轉換，在開闊感與隱私機能之間取得平衡。背牆選用灰色特殊漆，延續並呼應客廳的色彩語彙，牆面規劃方格玻璃磚，使自然光得以柔和地滲入書房空間。整體採光動線經過細緻規劃，日光穿越公領域與收納廊道，即使行走於走廊，也不感壓迫。餐廚空間中，木質地坪延伸至廚房時轉換為錯落鋪陳的六角磚，界定場域的同時保有整體連貫性。吧台作為餐廚與公共空間的過渡，上層以木質鋪陳，中段搭配長虹玻璃，下方則以鐵道磚砌成，透過異材質的拼接，營造溫馨而富有層次的日式氛圍。

廣告 廣告

小編的最愛

主臥延續整體空間的設計語彙，以大量留白創造舒緩的呼吸感，讓身心在私領域中徹底放鬆。木質元素由地坪延伸至天花，形塑一致而溫潤的包覆感，並以灰色特殊漆作為視覺亮點，低調地與公領域相互呼應，使空間在簡約之中保有層次與安定感。

解構空間設計／林永培Jason、林永輯Alex

地址：宜蘭縣五結鄉中正路三段19號

Email：gn02163122@gmail.com

網站：https://www.freespaceplus.com/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>解構空間設計

立即聯絡>>>解構空間設計