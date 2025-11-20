35坪現代風清雅宅，以隱與顯之間的平衡，打造一人獨居的輕盈美學生活
編輯 Yuwei｜圖片提供 趙玲室內設計
小編帶你看好宅
對屋主而言，這間35坪住宅是一個屬於自己的新生活舞台——不僅要能輕鬆維持整潔，也希望在細節中展現生活的品味與亮點。設計團隊以「現代風」為主軸，透過明亮的光線、溫潤的色調與俐落線條，在機能與美感間取得精準比例。
空間以開放式格局串聯客廳、餐廚與書房區域，讓視覺延伸至整個公共範圍。柔白與淺木調是主色基底，輔以霧粉、香檳灰等細緻色階，營造出柔和卻具層次的現代氛圍。客廳以簡約沙發搭配金屬腳茶几，線條輕盈而不搶戲；電視牆選用白色大理石紋理板材，增添空間的質感亮點，同時維持整體的清爽俐落。
屋主期望生活能簡單而有序，因此設計師在規劃上採取「開放展示」與「隱藏收納」並行的手法。像是玄關以對稱立面收納櫃結合嵌燈展示層，讓收藏與實用兼顧；餐廚區則以一字型中島連接餐桌，兼具備餐、收納與社交功能，搭配弧形天花與環形吊燈，讓光線柔化整個空間的氣氛。
書房以玻璃隔間劃分，既保留獨立性，也維持採光通透。工作桌沿牆延伸成一體成型的檯面，底部融入抽屜收納與插座設計，方便屋主隨時閱讀與辦公。窗邊規劃臥榻，能隨手翻書或小憩；牆面上則留有局部開放層板，可陳列旅行紀念品或擺飾，展現個人風格。
主臥延續整體色調，以米灰繃布床頭牆搭配細緻線條，傳達靜謐與溫柔的氛圍。推門後是規劃完善的更衣空間，採用滑門鏡面與開放吊架組合，方便日常使用，也讓小坪數更顯寬敞。整體從燈光層次、材質對比到收納比例，都圍繞著屋主「輕鬆維護、簡潔舒適」的生活理念。
小編的最愛
展示櫃讓生活擁有舞台感，隱藏櫃又維持視覺清爽，這種節制的美感讓屋主即使一人居住，也能感受到家的溫度與秩序。當陽光灑落在柔白窗簾與大理石紋理上，整個空間彷彿被靜謐的光線包裹，生活的從容與自在，也就在這一刻成形。
趙玲室內設計有限公司／趙玲、呂學宇
地址：桃園市中壢區文發路199號
電話：0953367218、03-2871567
Email：xdesign.ling@msa.hinet.net
網站：https://chaoling-interiordesign.com/
其他人也在看
