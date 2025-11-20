35坪3房2廳，花磚玄關、洞洞板還有海量收納，與寵物共居的溫馨混搭宅

編輯 游芷涵｜圖片提供 有偶室內裝修股份有限公司

今天要帶大家來開箱一個由有偶室內裝修的有偶設計團隊規劃的35坪溫馨混搭宅，除了讓一家五口都有獨立的私人空間，還讓毛孩有舒適的生活場域，一起來看看這獨特的空間吧！

玄關

1.懸浮櫃體+貓跳台

入門首先會先看到大面積的穿衣鏡，接下來是完整機能與大量收納，貓跳台與懸浮櫃體設計不僅兼顧美感，也與家中貓咪互動共融，同時也阻擋了穿堂煞。

這個櫃體的量體很大、機能很豐富利用不同材質的結合，創造出豐富的層次感，並設有置物平台，讓返家時可以便利置物，同時上方不封死，有效讓光源穿透，下方的置鞋區也打上間接光源，打亮玄關區域。



2.六角花磚落塵區+彈性機能區

地坪選用具有特色的六角花磚作為落塵區，並在旁側設有木質規劃的洞洞板及穿鞋椅區，規劃有展示層架，同時將電箱隱藏其中，豐富使用機能。

客廳

1.玄關與客廳雙面櫃

這個櫃體同時也是雙面櫃的設計，門片是美耐板，裡面規劃有錯落的層板及圓形的入口，讓貓咪可以在裡面行走、躲藏，下方同時規劃有放貓砂盆和掃地機器人的空間，滿足屋主的需求。



2.美耐板電視牆

電視牆與櫃體使用相同的美耐板材質，以流動性的作法讓整體視覺上是連貫並且有曲線造型的，以順滑的線條弱化直角。電視牆的部分有做好穿線槽，所有的管線都走在牆面後方，讓整體看起來乾淨俐落，下方則規劃有木質的機電櫃，使用科技木紋板，對有養寵物的家庭非常友善，裡面有隱藏式線槽，讓立面看起來乾淨俐落又有層次。



3.沙發背牆

沙發背牆上方的大樑自餐廳一路延伸而來，鏡面的修飾同樣延伸至此，為了弱化樑柱的存在，由餐廳的木皮延伸至此製作弧形造型，並打上線燈，不僅有視覺延伸的效果、也把整體空間感拉大，大圓角的處理讓整體氛圍更加溫柔。

餐廚區

1.弧形儲藏室+虛化大樑

這裡規劃有弧形儲藏室，以圓弧的姿態化解銳角尖銳的感受，也增加居家的安全性。這裡有一隻整個空間最低矮的大樑，設計師將大樑下方，結合木皮與燈帶，在大樑立面的部份則貼附鏡面，反射讓整體空間看起來更為寬敞，虛化大樑的存在。



2.餐邊櫃

這裡設置了機能完善的餐邊櫃，設計師將屋主需要的機能都整合於此，包含蒸烤爐、整合高櫃與收納功能。另外，在往裡面走是廚房，為了怕油煙亂竄，設置有鋁框加長虹玻璃的摺疊門阻擋。

主臥

1.出入口轉折+木盒子概念

以系統櫃打造「木頭盒子」氛圍，呈現靜謐感，進入主臥室就覺得很放鬆舒適；同時透過出入口轉90度設計，提升私密性，不會一眼望穿，讓臥室空間舒適好眠。梳妝台則規劃於進門處的右手邊，位置避開日曬保養品保存好，收納及生活動線都更加完善。



2.床頭牆

主臥床頭牆為奶茶色，床頭板內都藏有線燈可調亮度，也增加立面層次，木質區域以溫潤的氛圍，延伸至床邊大樑下修飾，結合嵌燈等機能，把視覺一路往窗邊帶，豐富視覺效果及使用機能。

女兒房

1.收納櫃

櫃體為系統櫃，衣櫃側邊開放層架，便於孩子收納書籍，既滿足收納機能，也兼具展示用途。



2.床頭背牆

床頭板同樣使用與系統板材同樣的材質，在牆面以半高的高度延伸至窗邊，留有書桌與插座安排完善，留有燈帶兼具照明與情境引導，讓小孩房機能完善。

