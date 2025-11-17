35年丹丹漢堡大社店要熄燈了 最後營業日曝 在地人崩潰
速食南霸天丹丹漢堡今年8月高雄港和店才熄燈，如今位於高雄的大社店宣布將在11月30日畫下句點，該間分店在地營運35年，是許多人從小吃到大的回憶，消息一出，立刻在社群引發熱議，許多老顧客相當震驚，直呼不捨，「從小到大的回憶沒了」。
丹丹漢堡大社店今（17）日於臉書宣布，門市將營業至11月30日，感謝顧客長年支持，同時提醒民眾未來可改至仁武、橋頭、燕巢等鄰近據點消費。
消息曝光後，許多在地居民難掩震驚與不捨，紛紛留言哀號，「以前一周吃3次，我要哭了」、「從小到大的回憶沒了」、「以後不知道想不到吃什麼時該去哪」、「大社還剩什麼能吃」、「我吃了20年欸，真的要哭」、「真假的」、「沒想到竟然是真的」、「那是我第一份工作的地方」。
丹丹漢堡大社店位於大社區中山路，開業至今已有35年，是許多當地人熟悉的味道，今年8月底，開業近40年的港和店也正式熄燈，使老顧客感嘆屬於南部的記憶正逐漸消失。
