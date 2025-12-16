35年來堅守初心、奉獻醫護專業 「男」丁格爾李世凱榮譽退休溫暖人心

服務三十五年五個月的「男」丁格爾李世凱榮譽退休，院方辦理歡送會與一路並肩努力的團隊依依拍照，留下珍貴回憶。(草屯療養院提供)

▲服務三十五年五個月的「男」丁格爾李世凱榮譽退休，院方辦理歡送會與一路並肩努力的團隊依依拍照，留下珍貴回憶。(草屯療養院提供)

服務時間為三十五年五個月的衛生福利部草屯療養院護理科主任李世凱，自國立台北護專畢業後即回到故鄉草屯鎮，在精神護理領域深耕不輟。他一路從基層護理師歷練至衛福部所屬醫院第一位男性護理科主任，也是草屯療養院第一位男性護理師，長期以專業投入與無私奉獻獲得高度肯定，去年更榮獲「專業貢獻獎」，成為首位獲此殊榮的男性護理人員，被視為真正的「男」丁格爾。草屯療養院(十六)日辦理李世凱主任退休歡送會，在院長及一級主管、同仁的陪伴與祝福下，李主任以豐碩的成就與滿滿祝福踏入榮譽退休，全體同仁亦致上最深的敬意與祝福。

李世凱主任自台灣護專畢業後便投入精神科臨床工作，三十多年來從基層護理師、護理長到護理督導，逐步歷練至護理主任，展現深厚而全面的專業能力。即使工作繁忙，他仍持續進修，取得醫務管理學士與經營管理碩士，並於107年同時榮獲衛生福利部模範公務人員獎與行政院模範公務人員獎，充分肯定其卓越的專業表現與奉獻。

在臨床與管理方面，他長期推動反毒與菸酒防制等公共衛生議題，協助創立全國第一個「藥癮治療性社區—茄荖山莊」及美沙冬維持療法，並輔導中區醫療院所成立美沙冬門診，對藥癮治療政策的發展貢獻深遠。疫情最嚴峻時期，草屯療養院成為全國第一家承接傳染病照護任務的精神專科醫院，李世凱主任不僅是團隊最堅強的後盾，更親赴病房探視進駐草屯檢疫所的護理同仁，以行動支持前線、提供協助，成為許多護理人員面對壓力時最可靠的力量。

榮譽退休典禮上，全院同仁以最深的敬意與溫暖掌聲向李世凱主任致意，他三十餘年來以專業、熱情與堅持陪伴無數病人，在護理教育與臨床實務留下深遠足跡，形塑了草屯療養院特有而溫暖的護理文化，更以身作則改寫男性在護理領域的歷史角色，成為許多人心中值得敬仰的典範。全院同仁由衷感謝他多年來的付出，感謝他成為病人與團隊最堅定的力量。

草屯療養院長丁碩彥表示，李世凱主任在院內展現卓越領導力之餘，也長期投入護理公益，於二0二三年再度當選南投縣護理師護士公會理事長，成為全國唯一男性縣市公會理事長，持續為護理權益與福利發聲，使男性護理師的價值被更多人看見。草屯療養院在各項護理專業認證上表現亮眼，取得認證的人數高於全國其他精神醫療機構，而這份成績除了仰賴團隊努力，也凝聚了李世凱主任多年在護理教育、制度推動與品質管理上的堅定付出。

丁碩彥院長強調，李世凱主任的溫暖與奉獻早已成為草屯療養院的重要力量，也深深影響後輩與同仁。如今李世凱主任踏上人生的新旅程，草屯療養院全體同仁衷心祝福他未來健康自在、心想事

成，並延續這份光芒，持續影響與鼓舞更多的人。