35年傳奇落幕！台南「林家肉燥飯」熄燈 一碗10元成絕響

老饕心中的必吃名單又少一間！在台南飄香35年的「林家肉燥飯」昨（3）日無預警宣布歇業，消息一出引發大批民眾不捨，直呼「從小吃到大的味道沒了」。如今因老闆年紀漸長、體力不堪負荷，只能忍痛結束營業，並感謝多年來的支持與陪伴。

林家肉燥飯昨（3）日無預警宣布歇業。（圖／翻攝自林家肉燥飯臉書粉專）

林家肉燥飯在臉書粉專發布公告表示，林家肉燥飯自1990年營業至今，最早在南園街養生市場發跡，後來才搬遷至現址安和路一段經營，陪著無數台南人走過成長歲月。店內最為人津津樂道的，是長年維持10元的肉燥飯，從未調漲的價格成了招牌。

店家在公告中回憶，多年來看著一代又一代的客人長大，「從阿公開始帶孫子來，到孫子長大再帶自己的孩子來」，林家就像是許多老客人的「第二個廚房」。10元的肉燥飯背後，是老闆35年的堅持還有辛苦的血汗，「大家生活都辛苦了，為的就是只求一頓溫飽，我們少賺一點沒關係，大家有吃飽就好。」

林加肉燥飯長年維持10元的肉燥飯，從未調漲的價格成了招牌。（圖／翻攝自林家肉燥飯臉書粉專）

公告指出，如今老闆及老闆娘年事已高，才忍痛做出歇業的重大決定，想說的話太多了，期間真的非常感謝所有人的支持。老闆也強調「林家肉燥飯的扛棒，會繼續扛在肩上，無論未來走向何方，也請再給我們支持！加油！打氣！」

林家肉燥飯因老闆年紀漸長、體力不堪負荷，只能忍痛結束營業。（圖／翻攝自林家肉燥飯臉書粉專）

消息曝光後，引來大批老顧客留言，「謝謝老闆陪我們長大」、「便宜又好吃，真的很懷念」、「非常好吃肉燥飯」、「看著老闆的腰越來越彎，真的很不捨，祝您們夫妻健康快樂」、「辛苦了大半輩子，終於可以休息了，祝未來一切平安順利」、「從小吃到大的味道沒了」、「好吃的肉燥飯、魚皮湯、白切肉、魯豆腐都始終如一，辛苦了」、「謝謝林老闆的好吃肉燥飯，從小吃到現在！」

